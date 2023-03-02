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حبة واحدة من هذا الفيتامين تقيك من الزهايمر.. تعرف عليه

2
MARCH
2023
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فيما يعد بشرى سارة خاصة للسيدات، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول حبة واحدة من فيتامين "D" يومياً يقلل من فرص الإصابة بالتدهور المعرفي مع التقدم في العمر.
 
وأشارت الدراسة التي أجريت على 12388 شخصاً، إلى أن فيتامين "D” ضروري للمساعدة في إزالة البروتين، الذي يمكن أن يتراكم في الدماغ، والذي يسبب مرض الزهايمر.
 
ولم يكن أي من المشاركين مصابًا بالخرف في بداية الدراسة التي استمرت عقدًا من الزمان، وتناول 37% مكملات فيتامين "D"، وتبين أنهم كانوا أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بالخرف وتدهور الحالة الإدراكية، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".
 
وقال البروفيسور زاهينور إسماعيل من جامعتي إكستر وكالغاري بكندا المشارك في الدراسة: فيتامين "D" له بعض التأثيرات التي يمكن أن تقلل من الخرف، والتدهور المعرفي عند كبار السن.
 
كما قال الدكتور بايرون كريس، من جامعة إكستر: إن منع الخرف أو حتى تأخير ظهوره أمر مهم للغاية بالنظر إلى الأعداد المتزايدة للأشخاص المصابين به.
 
فوائد جمة للسيدات
وفي حين لوحظت فوائد المكملات على الجنسين، إلا أن التأثيرات الإيجابية كانت أكبر بين النساء والأشخاص ذوي الإدراك الطبيعي، مقارنةً بأولئك الذين أبلغوا عن علامات ضعف إدراكي خفيف وتغييرات في الإدراك تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
 
ويعتقد الخبراء أن التأثيرات الإيجابية الأكبر بين النساء قد تكون بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين المرتبط بتنشيط فيتامين "D" أثناء انقطاع الطمث.
 
والجدير بالذكر أن الجسم يصنع فيتامين "D" بشكل طبيعي، وذلك عندما يمتص الجلد أشعة الشمس المباشرة أثناء الوجود في الهواء الطلق، ولكن المكملات الغذائية لـ فيتامين "D" أمر مهم وضروري جدًا، خاصة لكبار السن خاصة في فصل الشتاء، حيث يقلل هذا الفيتامين من أعراض الشيخوخة لدى كبار السن.
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