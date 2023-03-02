living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمل كبير لمرضى قصور القلب.. نتائج هائلة للعلاج بالخلايا

2
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعاني حوالي 2% من البالغين في الدول النامية من مرض قصور القلب المزمن، وهي حالة تؤدي إلى ضعف عضلة القلب تدريجيًا، وتدمر قدرته على ضخ ما يكفي من الأكسجين والدم إلى الأعضاء الأخرى.
 
بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية The American College of Cardiology، إن نتائج أكبر تجربة إكلينيكية من نوعها تقدم الأمل لأولئك المصابين بالمرض، الذين يعتمدون حتى الآن بشكل كبير على الأدوية، التي تعمل على المسارات الهرمونية العصبية المعقدة للقلب، والتي لم تفعل الكثير لخفض معدل الوفيات في الوقت المناسب.
 
تجربة DREAM-HF
أظهر الأطباء والعلماء في معهد تكساس للقلب أن اتباع نهج جديد لمكافحة حالات فشل القلب، باستخدام العلاج الخلوي لمكافحة الالتهاب، الذي يعد أحد المسببات الرئيسية للمرض، يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج المرضى.
 
في المرحلة الثالثة من تجربة DREAM-HF، التي أجريت عبر 51 موقعًا وبمشاركة 565 مريضًا يتناولون أدوية لفشل القلب المزمن، تلقى المرضى خلايا السليفة اللحمية المتوسطة MPC، ثم جرى متابعتهم من خلال إجراء رسم وتخطيط صدى القلب لمدة 12 شهرًا.
 
تقوية عضلة البطين
أظهر المرضى الذين يتلقون خلايا MPC، التي تم الحصول عليها من نخاع العظام من متبرعين أصحاء والتي طورتها شركة Mesoblast الأسترالية للتكنولوجيا الحيوية، تقوية كبيرة لعضلة البطين الأيسر وقدرتها على الضخ خلال الأشهر الـ 12 الأولى.
 
وبعد ثلاثين شهرًا من العلاج الأولي، خفض العلاج بخلايا MPC معدل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 58٪، مع ارتفاع هذا الرقم إلى 75٪ لأولئك الذين لديهم مستويات عالية من علامة الدم الالتهابية.
 
أسلوب واعد
قال دكتور إيمرسون بيرين، المدير الطبي في معهد تكساس للقلب والباحث الرئيسي في الدراسة: "يبدو أن الخلايا تعمل عن طريق تقليل الالتهاب وزيادة التدفق عبر الأوعية الدموية الدقيقة وتقوية عضلة القلب."
 
أثبت التحسن في جزء طرد البطين الأيسر - الذي يقيس قدرات ضخ القلب - في المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من الالتهاب أنه أسلوب واعد بشكل خاص للباحثين الذين يعتقدون أن العلاج بالخلايا هو الحد التالي في معالجة هذا المرض القلبي الوعائي.
 
تأثير موضعي وعام
قال دكتور بيرين: "يبدو أن للخلايا تأثير منظم مناعي ومضاد للالتهابات". وبشكل موضعي، في القلب، يمكن أن تحمي خلايا عضلة القلب من الموت ويمكن أن تحسن تدفق الدم والطاقة. وبالنسبة للأوعية الدموية الكبيرة في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يؤدي انخفاض الالتهاب الناتج عن تنشيط الخلايا الجذعية إلى تقليل عدم استقرار اللويحات، الذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 
تغيرات مستقبلية
بينما يمثل قصور القلب حوالي 8.5٪ من جميع وفيات أمراض القلب كل عام، غالبًا ما يتم الخلط بين أعراضه والعلامات الطبيعية للشيخوخة. إن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وعيوب القلب وأمراض الرئة وتوقف التنفس أثناء النوم يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالمرض.
 
قال دكتور جوزيف روجرز، الرئيس التنفيذي لمعهد تكساس للقلب واختصاصي قصور القلب المتقدم: "يمكن أن يغير العلاج بخلايا MPC مستقبل رعاية القلب والأوعية الدموية للمرضى الذين يعانون من قصور القلب بسبب الالتهاب".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout