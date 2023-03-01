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كي تحافظ على صحتك العامة.. أصدقاؤك أهم مما تتوقع

1
MARCH
2023
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توصلت دراسة جديدة إلى أن قضاء الوقت مع الأصدقاء، له آثار إيجابية للغاية على الصحة.
 
وأجريت الدراسة من قبل جامعة "كوينزلاند" في أستراليا، واستخدمت بيانات 7700 امرأة أسترالية تتراوح أعمارهن بين 45 و 50 عاما.
 
وأكدت الدراسة أن وجود مجموعة من الأصدقاء في حياتنا أواخر الأربعينيات من العمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.
 
وقال مؤلف الدراسة شياولين شو: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها فوائد الحفاظ على علاقات اجتماعية جيدة في منتصف العمر، ينبغي اعتبار الروابط الاجتماعية من أولويات الصحة العامة".
 
وتتبع الباحثون معدلات 11 حالة رئيسية: مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السرطان ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، أمراض القلب ، السكتة الدماغية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، الربو ، الاكتئاب والقلق.
 
كانت النساء اللائي ابتعدن عن نسج روابط اجتماعية أكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة للإصابة بأكثر من مرض واحد.
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