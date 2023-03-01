تهديد صحي عالمي.. "المضادات الحيوية" تدق ناقوس الخطر

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تُدق نواقيس الخطر عالميا، مع تزايد نسب المخاوف من مقاومة الجراثيم والفيروسات للمضادات الحيوية، نتيجة فرط استخدامها دون ضوابط طبية.

فأستراليا مثلا معرضة لمخاطر عالية قد تودي بحياة الملايين كل عام، وفق ما حذر تقرير جديد للأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية.

ومقاومة الجراثيم والفيروسات للمضادات الحيوية، يمكن أن يقتل أكثر من 10 ملايين كل عام، مما يكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 150 تريليون دولار.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية ضمن أكبر 10 تهديدات عالمية للصحة.

أفكار صحية شائعة لكنها خاطئة

وقال برانوين مورغان، من الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية: هناك واجب اجتماعي محتم علينا، يجب اتباع نهج وقائي لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تتجلى في فشل العلاج التام".

وأضاف: "أستراليا لديها القدرة على أن تكون مساهما عالميا قويا في تطوير تقنيات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ويجب أن تطمح لأن تكون رائدة على مستوى العالم في إدارتها".