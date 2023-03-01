دقائق من المشي يوميا تمنحك "فرصة ذهبية"

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كشفت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن واحدا من كل 10 أشخاص سيعيش لفترة أطول إذا التزم بعادة المشي لأكثر من 10 دقائق يوميا.

فالمواظبة على المشي يوميا، تخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان والعديد من الأمراض الأخرى.

وقال مؤلف الدراسة الطبيب سورين براغ: "إذا كنت ترى أن المواظبة على المشي أمرا شاقا بعض الشيء، فنتائج دراستنا ستغير وجهة نظرك حتما".

ووجدت الدراسة أن واحدا فقط من كل 3 أشخاص يحصل بالفعل على 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية التي ينبغي القيام بها.

وأكدت أن من واظبوا على النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيا يتمتعون بصحة بدنية ممتازة، علما أن من يتحرك أقل من ذلك صحته أفضل ممن لا يزاول أي نشاط بدني أو رياضي.

وخفض معدل 75 دقيقة في الأسبوع من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7 بالمئة ومخاطر الأمراض القلبية بنسبة 17 بالمئة.

وتعمل التمارين الرياضية على تحسين صحتك عن طريق تعزيز الدورة الدموية للقلب والدماغ وتقليل نسب السكر والدهون في الدم، بالإضافة إلى القضاء على السمنة.

وقال الطبيب لياندرو جارسيا، وهو مؤلف مشارك في الدراسة: "حاول المشي أو ركوب الدراجة للعمل بدلاً من استخدام السيارة، يعد القيام بالأنشطة التي تستمتع بها طريقة ممتازة لتصبح أكثر نشاطا".