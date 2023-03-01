تحذير من المحليات الصناعية.. ترفع فرص الإصابة بأمراض قاتلة

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توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن المحليات الصناعية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال باحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها بدورية "نيتشر ميديسين"، إن المستويات المرتفعة من المحليات المضافة إلى الأطعمة المصنعة قد تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم كميات كبيرة من "الإريثريتول" في دمائهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بمقدار الضعف مقارنة بمن كانت لديهم كميات أقل.

و"الإريثريتول" هو سكر كحولي يوجد في العديد من الخضار والفاكهة، كما أن جسم الإنسان ينتج كميات صغيرة منه.

وينتج "الإريثريتول" صناعيا منذ أكثر من 30 عاما، ويستخدم كمُحلٍ صناعي في أكثر من 50 دولة.

ويتميز "الإريثريتول" بحلاوته مثل السكر، ويتم إنتاجه عن طريق تخمير الذرة، ويستخدم في العديد من أطعمة "الكيتو" والأغذية الخالية من السكر.

وتعليقا على الدراسة، قال رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في "كليفلاند"، الدكتور ستانلي هازن: "أعتقد أن هناك الكثير من البيانات هنا لنجادل بأننا يجب أن نتجنب الإريثريتول، خاصة إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

ووفق هازن فإن الاختبارات المعملية أشارت إلى أن "الإريثريتول" يجعل الصفائح الدموية أكثر استجابة، وبالتالي يشبه الأمر إعطاء حافز للتسبب في تجلط الصفائح الدموية.