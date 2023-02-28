أيهما أفضل؟ الاستحمام بالماء الساخن أم البارد؟

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بعد يوم مرهق يفضل الكثيرون الاستحمام بالماء الساخن، بينما يفضل البعض الماء البارد.

غير أن لكل منهما إيجابيات وسلبيات، حسب موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص.

1- الفوائد الصحية للاستحمام البارد

- جيد للشعر

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى تعزيز صحة الشعر وإضافة لمعان إليه. إذ يمكن أن يعزز ترطيب الشعر وهو مثالي للشعر الجاف والهش حيث تتوسع مسامنا عندما نستحم بالماء الساخن. لكن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يشدها مؤقتاً ما يمنع فقدان الزيوت الصحية من البشرة والشعر.

- يزيد الدورة الدموية في الجسم

الماء البارد هو الخيار المفضل لمعظم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، حيث يساعد عضلاتك على الاسترخاء ويعزز الدورة الدموية في جميع أجزاء الجسم. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهابات في الجسم.

- يقلل من الإجهاد

ماذا عن أخذ حمام بارد عند الإجهاد؟ يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد بتقليل مستويات التوتر لديك لأنه يطلق النوربينفرين والكورتيزول عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الودي في جسمك.

- يقوي المناعة

يمكن أن يساعد الماء البارد في تعزيز جهاز المناعة، لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء ويحسن التمثيل الغذائي في الجسم. مع ذلك، تجنب الاستحمام بالماء البارد عند المرض أو المعاناة من البرد أو السعال.

2- الفوائد الصحية للاستحمام بالماء الساخن

- يقلل من العيوب

قد يفيد الاستحمام بالماء الساخن بشرتك لأنه يفتح مسامها ويزيل السموم العالقة بها. وبالتالي، فهو يساعد في تقليل الشوائب وتنظيف بشرتك.

- يعزز النوم

يمكنك أخذ حمام ساخن بعد يوم مرهق لإرخاء جسدك وتعزيز النوم الجيد. فالماء الساخن يغير درجة حرارة الجسم الداخلية. إذ يستخدم الجسم الانخفاض اللاحق في درجة الحرارة بعد الاستحمام كإشارة إلى أن وقت النوم قد حان.

- جيد لاسترخاء العضلات

يساعد أخذ حمام ساخن على تقليل إجهاد العضلات والتوتر. كما يساعد في تخفيف آلام العضلات ويوسع الأوعية الدموية ويعزز تدفق الدم.

- يخفف من أعراض الجهاز التنفسي

ننصح جميعاً بتناول المشروبات الساخنة والأطعمة لنبقى دافئين عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا. وبالمثل، يُنصح بالحمام الدافئ لأنه يساعد على تنظيف مجرى الأنف وتخفيف البلغم والبرد.

أيهما أفضل ولماذا؟

- يمكن أن يعزز الاستحمام بالماء البارد المناعة لكن يجب تجنبه عند المرض.

- من الأفضل اختيار الاستحمام بالماء الساخن لأنه يخفف أعراض الجهاز التنفسي.

- يمكن أن يقلل الاستحمام بالماء الساخن من البثور، غير أنه قد يجفف بشرتك ويسبب تهيجاً إذا كان الماء شديد السخونة.

- يجب أن تختار الاستحمام بماء بارد إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية مثل الحكة والجفاف.

- يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل اختيار الاستحمام بالماء الساخن لأنه أفضل لعظامهم ويوفر قدراً أكبر من الحركة. مع ذلك، من المرجح أن يختار الرياضي المصاب الاستحمام بالماء البارد لأنه يساعد في تقليل الالتهاب.

- يمكنك الاستحمام بماء بارد بعد تمرين شاق أو يوم طويل في العمل.

- يفضل الاستحمام بماء ساخن قبل الحصول على تدليك.

- يُنصح بالامتناع عن الاستحمام بالماء شديد البرودة أو شديد السخونة لأنه قد يؤثر على صحتك.

- من الجيد أن تأخذ حماماً ساخنًا قبل النوم. إلا أن الاستحمام بالماء البارد يعمل بشكل أفضل في الصباح.