تليف الكبد: هل يمكن علاجه؟

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يحاول الكبد في كل مرة يتعرض فيها للأذى إلى إصلاح نفسه بنفسه، لكن الأذى المستمر يعرضه للتليف. ماهو تليف الكبد؟ إليك التفاصيل.

الكبد: عضو مهم في الجسم

يُعتبر الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان بسبب وظيفته الأساسية التي تتمثل بـ:

بتنقية الجسم وتصفية السموم من الدم.

المساعدة على هضم الطعام.

تخزين السكر والعناصر الغذائية المهمة.

المساعدة على مكافحة العدوى.

ماهو تليف الكبد؟

حجم الكبد يمكن تشبيهه بكرة القدم، ويتميز هذا العضو بإصلاح نفسه بنفسه في كل مرة يتعرض فيها للأذى مشكلًّا نسيجًا ندبيًّا قاسيًّا، وعند تراكم الكثير من هذه الأنسجة لا يعُد باستطاعة الكبد من إصلاح نفسه ولا العمل بشكل صحيح مما يؤدي إلى تليفه: تليف الكبد.

أعراض تليف الكبد

قد لا تظهر دائمًا أعراض تليف الكبد في المرحلة الأولى من الإصابة، لكن مع الوقت ومع تفاقم الضرر الذي تعرض له الكبد، قد تلاحظ:

فقدان للوزن وانعدام الشهية.

الشعور بالغثيان.

الشعور بالتعب والضعف العام.

الإصابة بالكدمات.

النزف بسهولة.

حدوث انتفاخ في الساقين أو في البطن. ومجموع هذه العوارض يمكن اعتبارها أعراض تليف الكبد المبكر.

يمكن أن تلاحظ تغيرات على الجلد مثل:

الحكة الشديدة.

احمرار كف اليد.

تحول لون البشرة والعيون إلى اللون الأصفر وهو ما يُعرف بـ "اليرقان".

أوعية دموية على الجلد تظهر بشكل نسيج العنكبوت.

لدى النساء من أعراض تليف الكبد قد يكون توقف الدورة الشهرية.

لدى الرجال، قد يفقد الرغبة الجنسية.

بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، يمكن أن يواجه المصاب أعراض أخرى، مثل:

مشاكل في التركيز والذاكرة.

تقلصات عضلية شديدة.

بول باللون البني.

تقيؤ الدم.

الحمى.

تضخم الطحال.

يجب الإنتباه إلى أن هذه الأعراض ليست من الضروري أن تحدث كلها، والبعض منها قد يكون دليلًا على حالات صحية أخرى.

مراحل تليف الكبد

يمر تليف الكبد بمراحلتين تُصنف على أنها تليف "معوض" أو "غير معوض".

تليف الكبد المعوض

تتميز هذه المرحلة بعدم ظهور أي أعراض في أغلب الأحيان.

الكبد مازال قادرًا على أداء وظيفته وتعويض الخلايا التالفة بخلايا سليمة.

يمكن البقاء في هذه المرحلة لسنوات متعددة.

تليف الكبد الغير معوض

هي المرحلة التالية لتليف الكبد المعوض.

حدوث ندبات كثيرة في الكبد.

ظهور العلامات التالية يؤكد الإنتقال إلى المرحلة الثانية:

الإصابة باليرقان: تحدث هذه الحالة عندما يتعذر على الكبد التخلص من " البيليروبين " والذي يعد أحد منتجات فضلات الدم ويؤدي إلى تلوّن البشرة والعين باللون الأصفر.

تراكم السوائل في البطن.

الإصابة بالدوالي النازفة: الدوالي هي أوعية دموية متضخمة، ومن علاماتها براز أسود أو دموي أو من الممكن تقيؤ الدم.

الإصابة بما يسمى "اعتلال الدماغ الكبدي (HE)": وهي حالة تشير إلى تراكم السوائل في العقل وشعور المريض بالتعب ومواجهة صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.

الإصابة بما يسمى "متلازمة الكبد الكلوي": وهو مرض رئوي يعرف بالمتلازمة الكبدية الرئوية وسرطان الكبد.

أسباب تليف الكبد

تطور تليف الكبد عادة ما يكون بسبب مرض أو مشكلة صحية أخرى، وبالتالي يجب التعرف على الأسباب لتجنب الإصابة.

من الأسباب الأكثر شيوعًا لتليف الكبد:

تعاطي الكحول المزمن.

التهاب الكبد الفيروسي المزمن: التهاب الكبد B و C و D.

تراكم الدهون في الكبد: مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ومن الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بالتليف:

زيادة تراكم الحديد في الجسم.

تخزين الكثير من النحاس في الكبد: مرض ويلسون.

اضطراب الجهاز الهضمي الوراثي: متلازمة ألاجيل.

تصلب القنوات الصفراوية وتندبها: التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي.

الإضطرابات الموروثة في التمثيل الغذائي للسكر.

أمراض المناعة الذاتية.

تليف كيسي.

داء البروسيلات.

اضطرابات الجهاز الهضمي الوراثي.

انسداد القناة الصفراوية التي تنقل الإنزيمات الهاضمة من الكبد إلى الأمعاء.

علاج تليف الكبد

الهدف الأساسي لعملية علاج تليف الكبد هو حماية الأنسجة السليمة المتبقية، بالإضافة إلى منع المزيد من الضرر.

التوقف عن شرب الكحول على الفور.

التخلص من الوزن إذا كنت تعاني من السمنة وكانت هي السبب.

تناول كميات كافية من البروتين.

الحصول على لقاحات: التهاب الكبد A و B، COVID-1 والإلتهاب الرئوي.

شرب كميات كافية من السوائل حتى لو كنت مصابًا بالإستسقاء.

إذا كنت مصابًا بالإستسقاء تناول نظامًا غذائيًا قليل الملح.

تناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين وعالي السعرات الحرارية.

أما عن التدخلات الطبية، قد يرغب الطبيب المعالج بإضافة بعض الخيارات:

اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم: يمكن أن يساعد في السيطرة على التورم.

أدوية ضغط الدم: تساعد على تقليل النزيف داخل الجسم الناجم عن تورم الأوعية الدموية وانفجارها. من الممكن أن تحتاج لعملية جراحية إذا كنت تعاني من تضخم شديد في الأوردة.

تناول المضادات الحيوية وأخذ اللقاحات.

تناول أدوية لتقليل تراكم السموم.

إذا كان تليف الكبد شديدًا، قد يحتاج المصاب إلى زراعة كبد، وهي عملية كبيرة ودقيقة تحتاج إلى انتظار على قائمة المتبرعين.

أسئلة شائعة عن تليف الكبد

ماهي مدة حياة مرض تليف الكبد؟

المرضى الذين يعانون من تليف الكبد المعوض: متوسط البقاء على قيد الحياة قد يمتد إلى أكثر من 12 عامًا. المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الغير معوض: متوسط البقاء على قيد الحياة (بدون زرع)، عامين فقط.

هل تليف الكبد يسبب الوفاة؟

يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى الوفاة إذا كانت الإصابة بالمرحلة الثانية أي تليف الكبد الغير معوض.

تليف الكبد ليس أمرًا سهلًا لأن الكبد عضوًا مهمًّا في الجسم. يمكنك الإلتزام بإجراء الفحوصات الطبية السنوية للإطمئنان على صحتك دائمًا، وكلما تم التشخيص مبكرًا كلّما ارتفعت نسبة القدرة على معالجة المرض.