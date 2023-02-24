living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيفاجئك الجواب حتما.. هذه أكثر الأغراض تلوثاً في المطبخ

24
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا تتوقف الدراسات عن العمل لمعرفة الجزء الأكثر خطورة في المطبخ.
 
وفي نتيجة جديدة، قام باحثون بتكليف من دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، بتجنيد 371 شخصا لإجراء دراسة تبحث في كيفية تلوث المواد الغذائية المختلفة في مطابخنا.
 
وبشكل حاسم، اعتقد هؤلاء المشاركون أنهم كانوا يختبرون وصفات جديدة.
 
أهم مناطق التلوث
إلا أنهم في الواقع، كانوا يشاركون في دراسة التلوث المتبادل وفقا لأحدث مراجعة علمية لوكالة معايير الغذاء.
 
وشرحت الدراسة أن الطهي في درجات حرارة آمنة مع النظافة الشخصية تعدّ من العوامل الرئيسية في انتشار عدوى نوروفيروس والتهاب الكبد أ والشيجلا.
 
ووجد العلماء أن الأسطح التي يتم الطبخ عليها تحوي كائنات حية دقيقة كمقبض السكين، ولوح التقطيع، ومقلاة ومقابض الأدوات الكهربائية، مع سطح الحوض داخلي، وقطعة القماش والإسفنج، ومقبض الصنبور، وموزع صابون، ومقبض ثلاجة وغطاء سلة مهملات.
 
مفاجأة شاذة غير متوقعة
أما المفاجأة، فكانت بأن التلوث وصل إلى "جرار التوابل"، ما اعتبرها الباحثون حالة شاذة غير متوقعة.
 
وأوضحت النتيجة أن برطمانات التوابل لم تكن فقط الأسطح الأكثر تلوثا في المطبخ فحسب، بل كانت أيضا الأكثر تلوثا بشدة، حيث كانت أكثر من غطاء سلة المهملات، أو السكين، أو حتى الحوض.
 
وخلصت الدراسة إلى أنه قد لا يفكر المستهلكون بالضرورة في مسح أو إزالة التلوث من حاويات التوابل بعد الطهي لأنها لا تستهدف عادة على أنها مخاطر عالية للتلوث المتبادل في رسائل المستهلك، مع العلم أنه في حال تعامل المرء مع حاوية توابل ملوثة، ثم وضع إصبعه بطريق الخطأ في فمه، فقد يؤدي ذلك إلى ابتلاع مسببات الأمراض والمرض اللاحق.
 
يشار إلى أن الدراسة شددت على ضرورة تعقيم جرار التوابل في كل مرة نلمس فيها اللحوم النيئة، لأنه من المحتمل أن يكون لدى المرء مسببات الأمراض، على قاعدة "اغسل يديك بالماء والصابون دائماً وأبداً".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout