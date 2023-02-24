living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تظهر أعراضه أثناء النوم قبل سنوات من تشخيصه.. ما هذا المرض؟

24
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد مرض الخرف المصاحب لجسيمات ليوي أحد أكثر أنواع الخرف شيوعا. وترجح هيئة الصحة الإنجليزية NHS أن LBD متجذر في أجسام ليوي المجمعة، وهو بروتين غير طبيعي في خلايا الدماغ. يمكن أن تتراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ بما يؤدي إلى ضعف الذاكرة والعضلات، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع healthnews.
 
وكشفت دراسة نشرها موقع مايو كلينك، أنه قبل سنوات من تشخيص داء ليوي، يمكن أن تظهر أعراضه، خاصة أثناء نوم المريض.
 
كما حدد باحثو مايو كلينك وجود علاقة بين اضطراب نوم حركة العين السريعة وداء LBD.
 
تمثيل الأحلام
وقالت البروفيسورة ميليسا موراي، عالمة الأعصاب في مايو كلينك بفلوريدا والباحثة الرئيسية في الدراسة، إنه "ليس كل من يعاني من اضطراب النوم يصاب بالخرف المصاحب لأجسام ليوي، ولكن تبين أن نسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80% من الرجال المصابين بالخرف مع أجسام ليوي في قاعدة بيانات مايو كلينك عانوا من اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة، فيما يعد إحدى العلامات القوية للغاية للمرض".
 
وخلص فريق الباحثين إلى القول إن "أقوى مؤشر على ما إذا كان الرجل يطور داء جسيمات ليوي هو ما إذا كان يقوم بالتمثيل الجسدي لأحلامه أثناء النوم"، مشيرين إلى أن "المرضى يكونون أكثر عرضة بخمسة أضعاف" للإصابة بداء ليوي إذا ظهرت عليهم مثل هذه الأعراض.
 
كما أوصى الباحثون بمتابعة المرضى، الذين يتم تشخيص معاناتهم من اضطراب نوم حركة العين السريعة REM، والعمل على توفير المزيد من العلاج للوقاية من الإصابة بالخرف.
 
اضطراب نوم حركة العين السريعة
هذا ويكون المخ شديد النشاط أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة REM، التي تشهد عادة أحلام الشخص. وتعد مرحلة نوم حركة العين السريعة حاسمة لصحة الدماغ، خاصة أنها ترتبط بالذاكرة الصحية والوظيفة الإدراكية، مما يساعد على التفكير العاطفي والإبداع.
 
إن اضطراب نوم حركة العين السريعة هو نوع من اضطرابات النوم حيث يحلم الشخص باستمرار بأحلام حية ومزعجة في كثير من الأحيان بأصوات نابضة بالحياة وحركات سريعة في الذراع والساق أثناء نوم حركة العين السريعة.
 
ولا يكون من الطبيعي أن يتحرك الشخص باستمرار أثناء مرحلة REM، التي تمثل حوالي 20٪ من مراحل النصف الثاني من النوم. يحدث اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة تدريجيًا ويمكن أن يتفاقم مع مرور الوقت، ويرتبط غالبًا بالحالات العصبية مثل مرض باركنسون أو الضمور الجهازي المتعدد.
 
هلوسة وضعف إدراكي
تتمثل بعض أعراض خَرَف أجسام ليوي في الهلوسة والارتباك والضعف الإدراكي وبطء الحركة، بما يعيق الحياة اليومية للفرد ويؤثر سلبيًا على الأنشطة اليومية. على الرغم من عدم وجود علاج حاسم لداء خرف أجسام ليوي، تتوفر أدوية للمساعدة في تقليل الأعراض المستمرة، مثل العلاج المهني والنفسي.
 
إجراءات احترازية
يمكن القيام بعدد من الإجراءات الاحترازية من أجل الحصول على مزيد من نوم حركة العين السريعة والحفاظ على صحة وظائف المخ، كما يلي:
• جدول نوم روتيني
• الحصول على مزيد من ضوء الشمس وتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
• تجنب التدخين
• تجنب تناول الكافيين في الليل
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout