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أخصائي أورام يكشف طرق الوقاية من سرطان الجلد

20
FEBRUARY
2023
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كشف الدكتور إيغور أوتياشيف، أخصائي الأورام طرقا للوقاية من الإصابة بسرطان الجلد.
 
ويشير الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد هي تلف الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية. يمكن أن تكون ناجمة عن حروق الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، مثل مقصورة التشمس الاصطناعي. لذلك يجب حماية الجلد قدر المستطاع من هذه العوامل.
 
ويضيف مؤكدا على أنه حتى في الطقس الغائم، تصل الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد عبر السحب والغيوم. لذلك، فإن أسهل طريقة لحماية النفس من هذه الأشعة، عند البقاء في الشمس المفتوحة فترة طويلة ، هي ارتداء ملابس خاصة تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مثل بدلات السباحة التي تغطي جميع أجزاء الجسم تقريبا.
 
وينصح الأطباء بوضع مستحضرات الحماية من أشعة الشمس على المناطق المكشوفة من الجسم- كريمات وبخاخات ومستحضرات أخرى تباع في الصيدليات. ويجب أن توفر مستوى لحماية من الشمس (SPF) أكثر من 30. كما يجب وضع غطاء على الراس يغطي الأذنين والرقبة أيضا.
 
وينصح الخبير بعدم استخدام مقصورات التشمس الأصطناعي، لأن لا أحد هناك يحدد مستوى الأشعة فوق البنفسجية المطلوب، لذلك من السهل الإصابة بحروق جلدية.
 
ويقول: "إذا ظهر على الجلد ما يثير الشك والقلق مثل البقع أو الشامات وتنمو وتتغير خلال 2-3 سنوات، فيجب استشارة أخصائي أورام أو أخصائي الأمراض الجلدية، للتأكد من أنها ليست ورما خبيثا".
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