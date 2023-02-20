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نظام غذائي "محدد" للوقاية من سرطان يفتك بالرجال

20
FEBRUARY
2023
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توصلت دراسة طبية حديثة إلى فائدة جديدة لاتباع نظام غذائي نباتي صحي يقلل من فرص الإصابة بسرطان يفتك بالرجال.
 
وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز "أوشر" للصحة بجامعة كاليفورنيا، إن اتباع نظام غذائي نباتي صحي بعد تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا، قد يساعد في منع المرض من التطور أو عودته مرة أخرى.
 
قيّم الباحثون في الدراسة بيانات أكثر من 2000 رجل مصاب بسرطان البروستاتا على مدى سبع سنوات
 
سرطان البروستاتا
 
ووجد الباحثون، أن الرجال الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل بنسبة 52 بالمئة للإصابة بسرطان البروستاتا، و53 بالمئة أقل من خطر تكرار الإصابة، مقارنة بالرجال الذين كانوا يتناولون كميات أقل من النباتات في نظامهم الغذائي.
 
ما أبرز نتائج الدراسة؟
 
المشرفة على البحوث السريرية في مركز "أوشر" للصحة بجامعة كاليفورنيا، فيفيان ليو، قالت:
 
النظام الغذائي النباتي قد يكون له هذه الفوائد لأن الفواكه والخضروات تحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات مضادة للالتهابات.
 
الفواكه والخضراوات غنية بالألياف التي تعمل على تحسين التحكم في الغلوكوز وتقليل الالتهابات.
 
يقلل هذا النظام الغذائي من التعرض الضار المحتمل للأطعمة الحيوانية، مثل الهرمونات والأمينات الحلقية غير المتجانسة التي تتشكل أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية، والتي تم ربطها بسرطان البروستاتا.
 
الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني قد تزيد أيضا من مقاومة الأنسولين، في حين أن الحليب ومنتجات الألبان قد تزيد من مستويات عامل النمو IGF1، المرتبط بمخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
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