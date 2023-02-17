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عند الاستيقاظ من النوم.. تخلص من أكثر مشاكل العينين شيوعا

17
FEBRUARY
2023
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يعاني بعض الأفراد من تورم كلتا العينين أو إحداهما عند الاستيقاظ، وتتضمن هذه الحالة الصحية العديد من الأسباب.
 
غالبا ما يختفي ذلك التورم بعد مرور 24 ساعة فقط، ولكن تحديد السبب سيساعد الأشخاص اللذين يعانون من هذه الظاهرة بعالجها.
 
أبرز أسباب تورم العين عند الاستيقاظ:
 
اضطرابات النوم
 
من الممكن أن تؤدي قلة النوم إلى الإصابة بتورم العين، خاصةً إذا كان الفرد يشعر ببعض التوتر أيضا.
أمراض الغدة الدرقية
 
فرط نشاط الغدة الدرقية يزيد سماكة الدهون حول العين، مما يؤدي إلى حدوث هذا النوع من التورم فيها في بعض الحالات.
الإصابة بالوذمة
 
أيضا من أسباب تورم العين عند الاستيقاظ هو احتباس السوائل أو ما يُعرف بالوذمة، وعادةً ما تتم ملاحظته عند بداية الاستيقاظ وفتح العينين.
 
الإصابة بالحساسية الموسمية
 
في حال كان المصاب يعاني من حساسية ما عندها من الممكن أن تلامس مسببات الحساسية المحمولة بالجو كلتا العينين، وبمجرد ملامستها للعين تذوب هذه المسببات في الدموع، مما يؤدي إلى حدوث بعض التفاعلات في الجسم وإفراز هرمون الهستامين.
وفي بعض الأحيان من الممكن أن يتسبب هذا الهرمون بحدوث تفاعل شبيه بالشرى حول عينين المصاب.
نصائح للتخفيف من حدة الحالة:
 
الحصول على القسط الكافي من النوم، والالتزام بأوقات محددة للراحة.
معالجة الحساسية.
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