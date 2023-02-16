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دراسة تكشف فائدة "غير متوقعة" لتناول الفراولة يوميا

16
FEBRUARY
2023
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كشفت دراسة صادرة عن مؤشر Global Burden of Disease، عن فوائد تناول الفراولة على صحة القلب.
 
ووفق الدراسة، فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسّن من صحة القلب.
 
وقال البروفيسور في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان، في بيان: "أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".
 
وأضاف فريمان: "من الضروري أن تتضمن الأنظمة الغذائية كميات كافية من الفاكهة، ومراعاة التنوع فيها"، وفقما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.
 
وتابع قائلا: "تناول كوب من الفراولة يوميا قد يظهر آثارا مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية".
 
 فوائد عظيمة
 
تشير الدراسة إلى أن فوائد تناول الفراولة تشمل، تخفيض الكوليسترول السيء، وزيادة قوة الأوعية الدموية ومرونتها، وخفض السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات.
 
قالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، الدكتورة أربيتا باسو، إن دراسة أجريت على 33 بالغا، يعانون من السمنة، أظهرت أن تناول كوبين ونصف من الفراولة يوميا، أدى إلى تحسن كبير في مقاومة الأنسولين.
 
أوضحت باسو أن "دراستنا تدعم الفرضية القائلة بأن استهلاك الفراولة يمكن أن يحسن مخاطر استقلاب القلب".
 
أكدت باسو أنه من المهم اعتماد الفراولة كـ"دواء" للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.
 
دراسات أخرى كانت قد وجدت أدلة على أن الفراولة قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
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