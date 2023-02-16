لا تخطر بالبال.. خطوة بسيطة تجعلك تبتعد عن الطعام غير الصحي

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يجد بعض الأشخاص صعوبة فائقة في الإقلاع عن الوجبات السريعة والطعام غير الصحي، فيعتقدون أنهم عالقون في مأزق "إدمان"، لكن دراسة حديثة كشفت أن اتباع خطوة بسيطة يمكن أن يغير مجرى الأمور، بشكل كامل.

وأظهرت الدراسة المنشورة في صحيفة "Food Quality and Preference"، أن الناس يتصرفون بكسل كبير في مسألة الطعام، فيميلو لتناول ما هو جاهز، بينما ينفرون من أكل ما يستدعي القيام ببعض الجهد حتى وإن كان تقشير ثمرة أو إخراج طعام ما من العبوة.

وشملت الدراسة أكثر من 200 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 16 و66 سنة، لأجل معرفة الأطعمة التي يميلون إلى تناولها.

وجرى تقديم صور أطعمة للمشاركين، وطولبوا بأن يعطوا نقطة تتراوح صفر ومئة لكل وجبة، بقدر اشتهائهم لأكلها.

وتم تقسيم الوجبات إلى ثلاث فئات هي النيئة وغير المطبوخة، ثم الأطعمة الكاملة والمقطعة، إضافة إلى المعبأة وغير الموضوعة في أكياس وعلب.

وأظهرت النتائج أن المشاركين رأوا أن الأطعمة الجاهزة وغير المعلبة أكثر فتحا لشهيتهم بنسبة 15 في المئة مقارنة بالأطعمة التي تحتاج بعض الجهد، مثل التقشير والإزالة من العبوة.

وبحسب الدراسة، فإن المشاركين منحوا 27/100 للأطعمة التي تحتاج تحضيرا وطهوا، في حين أعطوا علامة 38/100 للطعام الجاهز.

وفي ضوء هذه الدراسة، يحتاج الراغبون في خسارة الوزن الزائد إلى جعل الطعام الصحي متاحا وجاهزا من حولهم، حتى يقبلوا عليه عندما يشعرون بالجوع.

في المقابل، يتعين على متبعي الحمية أن يبعدوا الوجبات غير الصحية من حولهم، لا سيما عندما تكون جاهزة، لأن الأمر نفسي إلى حد كبير، وليس مجرد إمداد للجسم بما يحتاجه من غذاء وطاقة.