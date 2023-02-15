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نصيحة لمدمني الوجبات السريعة.. هذه الخطوات تقلل الضرر الصحي

15
FEBRUARY
2023
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أظهر استطلاع حديث أجرته "كليفلاند كلينيك" أن ما يقرب من نصف الأميركيين يشترون الوجبات السريعة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والأجيال الشابة تفعل ذلك أكثر من غيرها.
 
وعلى الرغم من أن الوجبات السريعة قد تكون لذيذة بعض الشيء، إلا أنها ليست صحية تماما.
 
وقالت اختصاصية التغذية، جوليا زومبانو: "في بعض الأحيان يمكننا إقناع أنفسنا بأن بعض الأطعمة السريعة صحية، لن أصنفها كذلك على الإطلاق، ولكن هناك بالتأكيد خيارات يمكننا القيام بها وهي بالتأكيد أفضل من غيرها."
 
وأضافت: "الوجبات السريعة توفر القليل جدا من العناصر الغذائية، وتتكون في الغالب من مكونات معالجة، والتي تشمل الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والملح، وبالطبع كل هذه الأشياء يمكن أن تكون ضارة بضغط الدم والكوليسترول".
 
وأكدت زومبانو أنه من الأفضل تجنب الوجبات السريعة أو على الأقل تحديد مقدار ما تتناوله أسبوعيا، مشيرة إلى أنه من الأفضل في حال اللجوء إليها تجنب أي شيء مقلي، والاعتماد على تناول اللحوم المشوية والسلطات والشوربات.
 
ونصحت بالاعتماد عند شراء تلك الوجبات على طلب الحساء أو البطاطس المحضرة في الفرن والخضروات، وبعض البروتينات قليلة الدهون، وسيكون ذلك رائعا للحفاظ على صحتك.
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