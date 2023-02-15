5 مشروبات مذهلة لحرق الدهون.. تعرّف عليها

A + A -

تُعتبر زيادة الوزن مشكلة شائعة بشكل متزايد في الوقت الحاضر وفي هذا العصر، وتحدث نتيجة لنمط الحياة السائد بين معظم الناس.

تتعدّد الحلول المعتمدة لمعالجة هذه المشكلة، وتُعد مشروبات حرق الدهون أحد أهم هذه الحلول.

ويساعد إنقاص الوزن في تحسين الصحة بشكل عام، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وهشاشة العظام وصعوبة التنفس أثناء النوم وأنواع معينة من السرطان والسكتة الدماغية.

كما تساعد مشروبات حرق الدهون أيضاً في تحسين مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم. بالإضافة إلى تقليل آلام المفاصل وآلام الظهر، وكذلك تحسين مستويات الطاقة والنوم والثقة والمزاج والحياة الجنسية.

مشروبات لحرق الدهون

يُمكنك تناول مشروبات لحرق الدهون مصممة لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك الصحية.

ستساعدك هذه المشروبات في التخلص من آلام الجوع التي تجعلك تسرف في تناول الوجبات السريعة غير الصحية. ولكن عليك التحلي بالصبر، إذ يستغرق جسمك بعض الوقت للتكيف مع النظام الغذائي الجديد قبل أن تبدأ في رؤية النتائج.

خل التفاح لحرق الدهون

خل التفاح هو أفضل مشروب لحرق الدهون بالنسبة للكثيرين. فقد أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في Bioscience وBiotechnology وBiochemistry مدى فائدة مشروبات حرق الدهون المصنوعة خل التفاح، إذ طلبت الأبحاث من 144 شخصاً بالغاً يعانون من السمنة المفرطة تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من هذا المشروب لمدة 12 أسبوعاً بشكل يومي. وفي نهاية الدراسة، خسر المشاركون الذين تناولوا ملعقة واحدة 1.1 كجم، بينما خسر أولئك الذين تناولوا ملعقتين كبيرتين من المشروب 1.81 كجم.

المكون الرئيسي لخل التفاح هو حمض الأسيتيك الذي يستهدف دهون الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

كما أن هذا المشروب معروف أيضاً بتثبيت مستويات السكر في الدم. نتيجة لذلك، سيكون لديك سيطرة أكبر على رغباتك الشديدة، بالتالي فإنك ستستهلك عددا أقل من السعرات الحرارية.

من السهل جداً تضمين خل التفاح في نظامك الغذائي. قبل تناول وجبة الإفطار، امزج ملعقة كبيرة من هذا المشروب مع كوب واحد من الماء واشربها، واحرص أيضاً على عدم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين. نظراً لارتفاع درجة حموضة هذا المشروب، من الممكن أن يتسبب في تلف مينا الأسنان وتهيج الحلق.

أفضل وقت لتناول مشروب حرق الدهون بخل التفاح هو قبل تناول الوجبة، كونه يساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام.

الشاي الأخضر

المشروب الآخر الذي يندرج في قائمة مشروبات حرق الدهون هو الشاي الأخضر المعروف في جميع أنحاء العالم بخصائصه المضادة للأكسدة، مما يجعله خياراً رائعاً للحفاظ على صحتك.

يحتوي الشاي الأخضر على مكونين رئيسيين؛ الكافيين والكاتشين، وكلاهما يعملان على تعزيز كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم، ويساعدان في تكسير جزيئات الدهون. وبسبب الخصائص الطبيعية المدرة للبول للشاي الأخضر، فإنه يساعد أيضاً في حل مشكلة احتباس السوائل.

كوبان إلى 3.. في هذا التوقيت!

احرص على تناول ما لا يقل عن كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يومياً. وضع في اعتبارك أن هذا المقدار يعتمد على معدل الأيض الطبيعي في جسمك.

لتحضير مشروب حرق الدهون هذا، اسكب الماء المغلي فوق الشاي الأخضر واتركه لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق قبل تصفية الأوراق.

وصفات مشروبات لحرق الدهون

بالإضافة إلى اعتماد مشروبات حرق الدهون في نظامك الغذائي، تأكد من ممارسة الرياضة كل يوم لزيادة تأثير هذه المشروبات.

وفيما يلي 5 مشروبات تساعد على حرق الدهون وطريقة تحضيرها.

1. خل التفاح مع التوت والليمون

● 2 ملعقة كبيرة توت مجمد

● 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● 1 ملعقة كبيرة خل التفاح

● الثلج والماء

● 1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

ضع التوت في كوب من اختيارك، واهرسه باستخدام ملعقة ثم أضف العسل حسب الرغبة. أضف عصير الليمون وخل التفاح إلى الكوب قبل إضافة الثلج والماء. تُخلط جميع المكونات بملعقة لمدة دقيقة على الأقل قبل تناولها.

2. القرفة والعسل

● 2 ملعقة كبيرة قرفة

● 1 ملعقة كبيرة عسل

● 1 كوب أو 250 مل من الماء الدافئ

سخن الماء وأضف إليه القرفة، وقبل إضافة العسل إلى الماء، تأكد من تبريده لمدة نصف ساعة على الأقل، إذ تعمل الحرارة على تعطيل الإنزيمات القوية الموجودة في العسل. امزج جميع المكونات جيداً ثم استمتع بتناول المشروب.

3. الجريب فروت مع الخيار

● 1 خيار

● 1 ليمون شرائح

● 1 جريب فروت متوسط الحجم

● 1 كوب / 250 مل ماء

قطّع جميع المكونات، وأضفهم إلى الخلاط مع الماء، وامزج كل شيء حتى يصبح ناعماً.

4. ماء الليمون والزنجبيل

● 1 كوب / 250 مل ماء بارد

● نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص

● 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

● نصف حبة زنجبيل

قطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة، وأضفه إلى الخلاط مع الماء البارد، وامزج هذه المكونات حتى تصبح ناعمة. اسكب الخليط في كوب، وأضف إليه مسحوق الكمون المحمص وعصير الليمون ثم اخلط المكونات جيداً قبل تناولها.

5. شاي أخضر بالنعناع والليمون

● 1 كوب / 250 مل ماء ساخن

● 6-7 أوراق نعناع

● 2 ملعقة كبيرة أوراق الشاي الأخضر

● 1 حبة ليمون كاملة

أضف الماء وأوراق النعناع إلى إناء من اختيارك، ثم سخن الماء حتى يبدأ بالغليان لمدة خمس دقائق على الأقل. أطفئ النار وأضف أوراق الشاي الأخضر، ثم دعها تنقع لمدة لا تقل عن خمس دقائق. أزل الأوراق بمساعدة مصفاة واسكبها في كوب، واشربه وهو ساخن لتضمن الحصول على النتائج.