دون آثار جانبية.. عقار واعد لتحديد النسل عند الرجال

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حقق الباحثون في كلية "وايل" للطب الأميركية، تقدما في تطوير عقار لتحديد النسل لدى الذكور، أثبت فعاليته في اختبارات أجريت على الفئران.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" الطبية، فإن فعالية العقار الذي اختبر على فئران، تبدأ في العمل في غضون 30 دقيقة من إعطائه.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يميز العقار الجديد أنه يعمل بسرعة بخلاف وسائل تحديد النسل الأخرى المختبرة، والتي عادة ما تحتاج شهورا كي تبدأ فعاليتها.

كذلك فإنه ليس للعقار الجديد أي آثار جانبية، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن الدراسة الأميركية.

وقالت الدراسة: "سيكون لدينا في المستقبل عقار فعال يمكّن الرجال من تحديد النسل، بتناوله قبل ممارسة الجنس".

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كيف يعمل العقار؟

بخلاف حبوب منع الحمل الأنثوية، فالعقار الجديد لا يحتوي على أي هرمونات.

العقار لن يؤثر على هرمون "التستوستيرون"، وبذلك لن يسبب أي آثار جانبية من حيث نقص هرمون الذكورة.

يستهدف العقار إنزيم "الأدينيليل"، الضروري لحركة الحيوانات المنوية ونضجها.

بعد 30 دقيقة من إعطاء العقار لفئران المختبر عن طريق الحقن، توقفت الحيوانات المنوية عن الحركة والنضوج، مما أدى إلى "عقم مؤقت".

يستمر العقار في تثبيط الحيوانات المنوية لمدة 2.5 ساعة، وبعد ذلك، تستعيد الحيوانات المنوية قدرتها على الحركة.

بمرور 24 ساعة بعد أخذ العقار، تكون الفئران قادرة على الإخصاب تماما مرة أخرى.