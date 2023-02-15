رغم الخسارة.. "مراهق باريس" يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

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رغم خسارة فريقه بهدف نظيف أمام بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، دخل الشاب وارن زائير إيمري لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه.

ففي ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، حقق الفريق البافاري فوزا صعبا ومهما خارج الديار على نظيره الباريسي، إلا أن الأخير أشرك إيمري ليمنحه رقما قياسيا جديدا في المسابقة.

ودفع المدير الفني لباريس سان جرمان كريستوف غالتييه بإيمري (16 عاما و343 يوما) للعب أساسيا، بعد أن أبلى بلاء حسنا في الآونة الأخيرة.

وأصبح إيمري بالتالي أصغر لاعب على الإطلاق يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

من هو؟

• نشأ اللاعب المراهق المولود عام 2006 في أسرة رياضية، حيث كان والده أيضا لاعب كرة قدم ودافع عن ألوان فريق ريد ستار رابع أقدم ناد فرنسي.

• بدأ إيمري الابن مسيرته عندما كان عمره 4 سنوات في أوبرفيليير أحد أندية ضواحي باريس، ثم انتقل إلى عملاق العاصمة الفرنسية عام 2014 في سن 8 سنوات، إلا أنه حصل عل فرصة للمشاركة مع الفريق الأول الموسم الجاري فقط.

• يتمتع لاعب خط الوسط الدفاعي بلياقة بدنية عالية وقدرات فنية مميزة، كما أنه بارع في الفوز بالكرة وصناعة اللعب وإعطاء التوازن لوسط الملعب، ويوصف بأنه لاعب ذو شخصية ناضجة وجيد جدا في قراءة اللعب.