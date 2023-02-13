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11 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تحتوي على أطنان من السكر المخفي!

13
FEBRUARY
2023
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تحتوي العديد من الأطعمة العادية اليومية على كمية عالية من السكر بشكل مثير للدهشة، بما يشمل بعض ما يسمى "الأطعمة الصحية"، وفقًا لما نشره موقع CNET.
 
إن الحد الموصى بتناوله من السكر هو 25 غرامًا في اليوم الواحد. فإذا لم يكن الشخص حريصًا على قراءة الملصقات الغذائية عند شراء الأطعمة، فربما ينتهي به الأمر إلى تناول المزيد من السكر أكثر مما يعتقد.
 
إن أحد المشاكل الشائعة هي أنه يتم شراء بعض الأطعمة بناءً على ما تروج له الإعلانات والحملات الترويجية، التي تدعي أنها عناصر غذائية "طبيعية بالكامل" أو "حبوب كاملة" وما شابه. ولكن يمكن إخفاء كميات كبيرة من السكر المضاف تحت هذه الادعاءات غير الدقيقة:
 
الزبادي
إن هناك بالطبع بعض أنواع الزبادي الصحية للغاية، والتي لا تحتوي على أي سكر مضاف على الإطلاق. لكن يجب توخي الحذر من أن هناك العديد من أنواع الزبادي الشائعة، وخاصة الأصناف قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسكريات المضافة ربما تصل إلى 15 غراما من السكر في العبوة الواحدة.
 
الخبز
يحتوي معظم الخبز الأبيض على سكر مضاف، كما هو الحال مع الأصناف الحلوة مثل القرفة والزبيب وخبز الجوز بالعسل. يعتقد الكثيرون أنهم آمنون من السكر المضاف عن طريق اختيار القمح أو الخبز متعدد الحبوب، لكن العديد من هذه الأصناف لا تزال تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة.
 
الشوفان سريع التحضير
إن دقيق الشوفان في أنقى صوره - الشوفان الكامل - غني بالألياف وڤيتامينات B والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والمعادن الأخرى. ولكن عندما تتم معالجتها وتقسيمها إلى عبوات مناسبة للخدمة الفردية، غالبًا ما تحتوي على الكثير من السكر. تحتوي عبوة واحدة من دقيق الشوفان فوري أو سريع التحضير بنكهة القيقب والسكر البني على 12 غرامًا من السكر. فإذا تم إضافة فواكه مجففة أو عسل أو طبقة أخرى من دقيق الشوفان، يمكن تجاوز الحد الموصى به يوميًا قبل الانتهاء من تناول وجبة الإفطار.
 
ألواح الغرانولا
غالبًا ما يتم الترويج لألواح الغرانولا على أنها صحية لأنها منخفضة الدهون و (أحيانًا) غنية بالحبوب الكاملة، وتتضاءل دقة توصيف "صحية" من خلال محتوى السكر. تحتوي بعض أنواع ألواح الغرانولا على 7 غرامًات من السكر مع شراب الذرة المدرجة كمكون ثانٍ، ناهيك عن السكر المضاف. وعند تناول أكثر من واحدة يصل الأمر إلى تناول ما يقرب من 20 غرامًا من السكر في وجبة واحدة.
 
ألواح البروتين
إن العديد من ألواح البروتين محشوة بالسكر، وغالبًا يصل الأمر إلى درجة أنها تحتوي على سكر أكثر من الكعك أو البسكويت أو وعاء من الآيس كريم. على سبيل المثال، تحتوي قطعة زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة على 15 غرامًا من السكر، أي أن محتواها يقترب من الحد اليومي الموصى به. ينبغي اختيار العلامات التجارية التي تصنع ألواح بروتين منخفضة السكر.
 
الصلصات والتوابل
من المعروف أن الكاتشب وصلصة الباربكيو وتتبيلات السلطة المصنوعة من التوت وغيرها من الإضافات الحلوة تحتوي على السكر. وتحتوي صلصة المارينارا على أكثر من 20 غرامًا لكل حصة، كما يمكن أن تحتوي صلصة سلطة الرانش والقيصر على كمية مماثلة. لذا يجب التحقق من الملصق على العبوة وأن يتم اختيار الأصناف بدون سكر مضاف.
 
مشروبات الطاقة
ربما يكون مذاق المشروب الرياضي، الذي يتناوله البعض أثناء ممارسة التمارين الرياضية جيدًا ويحافظ على ترطيب الجسم، ولكن يجب توخي الحذر عند اختيار النوع وقراءة ملصق المحتويات. تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية. وتتضاعف المشكلة عند تناول هذه الأنواع من المشروبات دون ممارسة الرياضة لفترة أو بكثافة كافية لتبرير شرب 20 أو أكثر من غرامًات السكر. يمكن الاكتفاء بشرب الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
 
عصائر مضغوطة
تحتوي العصائر المضغوطة المصنوعة من البرتقال والتفاح والمانجو وغيرها من الفواكه على كميات عالية من السكر. بل وتحتوي بعض أنواع العصائر على سكر مضاف يتجاوز ما توفره الفاكهة والعناصر الغذائية الخضراء المصنوعة منها أساسًا مثل الكرفس والخضروات الورقية، وحتى إذا كانت لا تحتوي على السكر المضاف من الناحية الفنية (حيث يمكن أن يكون مصدر السكر من عصير الفاكهة الطبيعي)، فإنه لا يزال بإمكان محتوى السكر أن يتجاوز 50 غرامًا لكل حصة. كما أن عصير الفاكهة لا يعتبر عنصرًا مفيدًا ومغذيًا مثل تناول الفاكهة الكاملة، لأن عصر الفاكهة يجردها من الألياف التي تساعد على إبطاء هضم السكر ويمنح الشعور بالشبع.
 
بدائل الحليب
يعتقد البعض أنه يقوم بعمل جيد لجسمه من خلال تجنب منتجات الألبان واللاكتوز، لكن بعض البدائل الخالية من الألبان تلغي هذه النوايا الصحية بمحتواها من السكر. يحتوي حليب الفانيليا واللوز، على سبيل المثال، على 13 غرامًا من السكر المضاف في كوب واحد - نصف الحد الموصى به في اليوم.
 
الحساء المعلب
تحتوي الشوربات المعلبة على الخضار وبعض البروتين، تحتوي بعض الأصناف على سكر مضاف بكميات تصل إلى 17 غرامًا من السكر. يمكن صنع حساء صحي أكثر في المنزل بالخضروات الطازجة أو يمكن ببساطة التحقق من ملصق المكونات قبل شراء أي منتج.
 
زبدة الفول السوداني
تمنح زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزبدة الكاجو، بالإضافة إلى مذاقها الشهي، الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم. لكن يجب الحذر لأن بعض أنواع زبدة المكسرات يتم معالجتها بالسكر والزيوت المهدرجة.
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