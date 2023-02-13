كورونا يلاحقك في نومك.. مخاطر تركها الوباء

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تشير الأبحاث إلى أن النوم غير المنتظم يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية. ووفقًا لدراسة نشرت في دورية Expert Review of Neurotherapeutics عام 2018، ويمكن أن "تكون مدة النوم غير الطبيعية علامة على مرض مزمن، والذي قد يكون مرتبطًا بحد ذاته بالسكتة الدماغية"، وفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع WTOP News الأميركي.

40 % من العامة تأثروا سلبيًا

ووفقًا لمراجعة علمية، نُشرت عام 2021 في دورية Clinical Sleep Medicine، أثرت جائحة كورونا سلبًا على نوم الأشخاص من جميع الأعمار، بما يشمل كبار السن. وتوصلت نتائج المراجعة إلى "انتشار مشاكل النوم أثناء جائحة كوفيد-19 بشكل متزايد حيث بلغت نسبة من تعرضوا لتأثيرات سلبية حوالي 40% من الناس من عامة الناس ومجموعات الرعاية الصحية"، إذ ثبت أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 النشط كانت لديهم معدلات أعلى من مشاكل النوم. كما يعاني العديد من الأشخاص - بما فيهم كبار السن غير المصابين بفيروس كوفيد-19 - من قلة النوم بسبب الاضطرابات في الحياة اليومية والقلق الناجم عن الوباء.

تغير إيقاع وجودة النوم

من جهتها، قالت الدكتورة ماري هورفات، طبيبة في مركز اضطرابات النوم في كليفلاند كلينك في أوهايو: "مع الوباء، شهدنا الكثير من التغييرات في الجداول الزمنية المعتادة للمرضى.. بدأ بعض المرضى في أخذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر وانخرطوا في تفاعل اجتماعي أقل.. إنها عوامل تؤدي إلى تغييرات في إيقاع ونوعية النوم".

كما تتفق الدكتورة ليزا چيبس، رئيسة قسم طب الشيخوخة في جامعة كاليفورنيا، والمديرة الطبية لمركز كبار السن في UCI Health، على أن انقطاع العديد من الأنشطة الاجتماعية المهمة لكبار السن هو عامل رئيسي في اضطراب النوم على نطاق واسع بين كبار السن.

عزلة ووحدة

وأضافت چيبس: "تسببت عمليات الإغلاق في عزل غالبية كبار السن، حيث لم يكن في إمكان الأشخاص، الذين كانوا يستمتعون بالروابط الاجتماعية في المراكز المجتمعية، من خلال التجمعات المنتظمة والنزهات الجماعية ونوادي الكتب أو الأنشطة الأخرى، إقامة هذه التجمعات."

كذلك أضافت أن بعض كبار السن الذين كانوا يقيمون في منازلهم مع ممرضين أو مساعدين ومقدمي رعاية مدفوعة الأجر، رفضوا السماح لهم بالدخول إلى منازلهم بسبب مخاوف من الإصابة بعدوى كوفيد-19، مما أدى إلى ثغرات في الرعاية ومزيد من العزلة والوحدة، والتي أدت بدورها إلى حالات القلق والاكتئاب بين كبار السن.

كما أدى الإغلاق إلى تعطيل قيام العديد من الأشخاص، بمن فيهم كبار السن، بممارسة التمارين الرياضية. تشير الأبحاث إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم عندما يتعلق الأمر بالحصول على نوم جيد. تعد اضطرابات روتين التمرينات الرياضية أحد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على نوم العديد من كبار السن.

زيادة الاكتئاب بنسبة 150%

أظهرت الأبحاث المنشورة في عام 2021 في دورية Sensors أن كبار السن يمارسون تمارين رياضية أقل بشكل ملحوظ بعد بدء الوباء، مما أدى بدوره إلى ارتفاع حاد في الاكتئاب. أظهرت نتائج الدراسة أن مقدار الوقت الذي يقضيه كبار السن في المشي انخفض بنسبة 52٪ وانخفض الوقت الذي يقضونه في الوقوف بنسبة 33٪ تقريبًا، وهو ما ارتبط بزيادة أعراض الاكتئاب بنسبة 150٪. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تقليل مدة النوم ساهم أيضًا في اكتئابهم.

بمثابة تغيير زيت المحرك

واعتبرت كارليرا ڤايس، باحثة النوم في مركز أبحاث التمريض في جامعة نيويورك ستيت في بوفالو، أن العديد من الأشخاص الذين لم يتعرضوا من قبل لاضطرابات النوم لا يقدرون أهمية الحصول على نوم جيد حتى يفقدوه.

وأضافت أنه "لسوء الحظ، غالبًا ما نتعلم كيف نعمل بقليل من النوم أو بدون نوم على الإطلاق بسبب حياتنا العملية المزدحمة". ولكن تحافظ أجسامنا على درجة الحرمان من النوم. فإذا فكرت في أن الحرمان من النوم باستمرار هو بمثابة استخدام السيارة دون تغيير الزيت، فإن محركها عاجلاً أم آجلاً، سوف ينكسر".

قلة النوم والمخاطر الصحية

فيما تشرح دكتورة هورفات أنه بالنسبة إلى الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، فإن اضطرابات النوم المرتبطة بجائحة كورونا تعرضهم لخطر مجموعة من المشكلات الصحية، تشمل ما يلي:

- قلق.

- اكتئاب.

- ضعف الوظيفة الإدراكية، مثل مشاكل التركيز والتركيز والذاكرة.

- تعب.

- زيادة الوزن والسمنة.

- توقف التنفس أثناء النوم، والذي يرتبط بدوره بـ:

- ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- ضغط دم مرتفع.

- سكتة دماغية.

- داء السكري من النوع 2.

لعلاج توقف التنفس أثناء النوم، يصف الأطباء عادةً قناع CPAP للمرضى، وعبارة عن قناع ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر. ترسل آلة الضغط الإيجابي المستمر في المسالك الهوائية CPAP تدفقًا من الهواء المضغوط إلى فم الشخص وأنفه أثناء نومه. يساعد ذلك في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا للسماح بالتنفس الطبيعي.

استراتيجيات من أجل نوم أفضل

تقول هورفات إنه في حين أدى الوباء إلى زيادة انتشار قلة النوم بين كبار السن، إلا أن هناك استراتيجيات فعالة يمكن لكبار السن تبنيها لتحسين عادات نومهم، من بينها الحفاظ على الروتين اليومي وبيئة غرفة النوم التي تعزز النوم الجيد المتسق، كما يلي:

- تجنب الكافيين والنيكوتين لمدة أربع إلى ست ساعات قبل الذهاب إلى الفراش.

- استخدام السرير للنوم فقط.

- اختيار وسادات ومراتب مناسبة.

- التأكد من الإظلام بإحكام لغرفة النوم.

- الحصول على فترة "استرخاء" كل ليلة قبل النوم.

- تجربة وضعيات اليوجا لإرخاء الجسم.

- ممارسة تمرينات التنفس.