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دراسة تنسف اعتقادا خاطئا بشأن الوجبات السريعة

13
FEBRUARY
2023
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توصل علماء في بريطانيا إلى فائدة "غير متوقعة" للوجبات السريعة التي تكون عادة غنية بالدهون.
 
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Mucosal Immunology، فإن النظام الغذائي عالي الدهون يسمح للجهاز المناعي بالتخلص من الطفيليات، الذي يعتبر سببا رئيسيا للمرض والوفاة في البلدان النامية.
 
ما خطورة الطفيليات؟
 
تؤثر الديدان الطفيلية على حياة ما يصل إلى مليار شخص على مستوى العالم، وتحديدا أولئك الذين يعانون سوء الصرف الصحي، وصعوبة الحصول على المنتجات الصحية وتلك الخاصة بالنظافة الشخصية.
 
تعيش إحدى هذه الطفيليات، وتسمى "الدودة السوطية"، في الأمعاء البشرية وتسبب عدوى تسمى "داء المشعرات".
 
تتسبب هذه العدوى في إتلاف الأمعاء الغليظة، ويمكن أن تؤدي إلى آلام في البطن، وغثيانا وقيئا وصداعا، وحتى برازا دمويا.
 
نتائج "صادمة"
 
تعتبر الأنظمة الغذائية عالية الدهون شائعة جدا، وخصوصا مع الانتشار السريع لمطاعم الوجبات السريعة التي تقدم مأكولات عالية السعرات الحرارية.
 
وفي الدراسة التي أجراها علماء من جامعتي "لانكستر" و"مانشستر"، لمعرفة كيفية تفاعل النظام الغذائي الغني بالدهون مع عدوى الديدان الطفيلية، تم استخدام الفئران لمعرفة تأثير تلك الأطعمة على مناعتها.
 
ومن المعروف وفق دراسات سابقة، أن الاستجابات المناعية التي تطرد الطفيلي تعتمد على خلايا الدم البيضاء التي تسمى خلايا T-helper 2، والتي تقضي على الطفيليات في الجهاز الهضمي.
 
وأظهرت الدراسة الحديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون بمساعدة خلايا ST2، يزيد من استجابة T-helper 2 لتخليص الديدان الطفيلية من الأمعاء الغليظة.
 
وأوضح جون ورثينغتون من قسم الطب الحيوي وعلوم الحياة بجامعة "لانكستر" أن فريق البحث تفاجئ بأن النظام الغذائي الغني بالدهون "يسمح للخلايا التائية بالاستجابة الصحيحة لطرد الدودة الطفيلية".
 
وأضاف ورثينغتون: "من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول دور الأنظمة الغذائية عالية الدهون لأن دراسات سابقة أوضحت تأثيرات ضارة لها".
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