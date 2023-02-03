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أبرزها الليمون.. 4 مشروبات ابدأ يومك بأحدها لإنقاص الوزن

3
FEBRUARY
2023
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يقول خبراء اللياقة البدنية وعلماء التغذية إن الاعتماد على نظام غذائي معين أو مجرد ممارسة الرياضة لن يؤدي إلى الخفض. إن ما تحتاجه المرء لتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن هو إحداث التوازن بين النظام الغذائي السليم والتمارين الرياضية. لذلك، لا يوجد مشروب سحري يؤدي إلى إنقاص الوزن، وإنما هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في رحلة إنقاص الوزن.
 
وبحسب ما نشره موقع Healthshots، ينصح غالبا بإضافة مشروب لإنقاص الوزن إلى النظام الغذائي، وفيما يلي يحدد دكتور روهيني باتيل، خبير التغذية، 4 مشروبات يمكن أن تكون رفيقًا نافعًا في رحلة إنقاص الوزن:
 
1. شاي عشبي
يمكن أن يساعد شرب كوب من شاي الديتوكس العشبي في الصباح على بدء رحلة إنقاص الوزن. يحتوي شاي الديتوكس (طرد السموم) على مزيج من الأعشاب مثل الهندباء والزنجبيل وجذر عرق السوس التي تساعد على إزالة السموم من الجسم والمساعدة في إنقاص الوزن.
 
يلعب جذر الهندباء دورًا كمدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد في احتباس الماء والانتفاخ، ويمكن أن يساعد الزنجبيل في الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي ويمكن لجذر عرق السوس أن يحد من الشهية.
 
2. ماء الكركم
يعد الكركم من التوابل، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم. يمكن أن يساهم الالتهاب في زيادة الوزن، لذا فإن تقليله يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.
 
يمكن خلط مسحوق الكركم بالماء الدافئ وقليل من العسل أو الليمون.
 
3. مشروب خل التفاح
يشتهر خل التفاح كعنصر يساهم في فقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد في كبح الشهية وزيادة التمثيل الغذائي.
 
ويمكن أن يساعد شرب خل التفاح الممزوج بالماء والعسل وعصير الليمون في الصباح على تهدئة الجسم وتقليل الانتفاخ.
 
كما يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تكسير الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن، وتقليل مستويات السكر في الدم، مما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.
 
 
4. ماء الليمون
إن ماء الليمون طريقة منعشة وصحية لبدء اليوم. يتميز الليمون بأنه غني بڤيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، كما أنه يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف التي يمكن أن تساعد في كبح الشهية.
 
يمكن أن يساعد شرب ماء الليمون في الصباح على طرد السموم والمساعدة على عسر الهضم. ويمكن أن يساعد الليمون أيضًا في زيادة قلوية الجسم، مما يقلل من الانتفاخ والالتهابات.
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