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أبكر مما اعتقدنا.. خبراء الصحة يحددون عمر بدء الشيخوخة

2
FEBRUARY
2023
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يسري الاعتقاد لدى كثيرين بأن الشيخوخة تبدأ لدى الإنسان، عندما يشيب الشعر وتكثر التجاعيد في الوجه، أو عندما يتقوس الظهر، فيتكئ المرء على عكاز حتى يمشي، لكن الشيخوخة تبدأ في وقت أبكر مما نعتقد.
 
وبحسب موقع "ميديسين نت" المختص في الشؤون الطبية، فإن شيخوخة الجلد لدى الإنسان تبدأ وهو في الخامسة والعشرين من العمر، وليس في الخمسين أو الستين كما قد نعتقد.
 
وتوضح المنصة، أن الشيخوخة تبدأ على نحو بطيء وتدريجي، ففي الخامسة والعشرين، يتوقف جسمنا عن إنتاج مادة الكولاجين على غرار ما كان يفعل في فترات سابقة.
 
وعندما يتراجع إنتاج الكولاجين في الجسم، فإن هذا الأمر يؤثر على تماسك البشرة ونضارتها لدى الإنسان، لكن الوضع يختلف من شخص إلى الآخر.
 
ويمكن للفرد أن يتبع بعض الخطوات حتى يحافظ على بشرته من زحف التجاعيد لبعض الوقت، لا سيما عندما يتبع نظاما صحيا في الأكل والنوم.
 
السر في صغر العُمر
 
 
أما بشكل عام، فإن الشيخوخة تبدأ في الثلاثين، ففي هذا العمر، يبدأ الجسم في فقدان الكتلة العضلية، علما بأن الجسم يتكون من أربعة عناصر هي الدهون والعضلات والعظام والماء.
 
ولدى بلوغ هذا العمر، قد تبدأ أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى في فقدان بعض خلاياها، فيما قد فقد العظام عددا من المعادن وتصبح أقل كثافة.
 
وعندما يتراجع نسيج العضلات في الجسم، فإن ذلك يقود مباشرة إلى انخفاض مستوى الماء لدى الإنسان، بينما تزداد نسبة الدهون بشكل ملحوظ، حتى أنها قد ترتفع بواقع الثلث مقارنة بمستوى سنوات الشباب.
 
ولأجل تفادي أعراض الشيخوخة قدر الإمكان، يوصي الخبراء بخطوات مساعدة مثل:
 
ممارسة التمارين الرياضية باستمرار وعدم الركون إلى الخمول.
اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.
الابتعاد عن المشروبات الكحولية المؤذية للصحة.
تفادي التدخين بشتى أنواعه.
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