living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسات علمية تثبت فعالية شاي محدد في درء مخاطر صحية تهدد الإنسان طول العمر

1
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يرتبط العمر المديد بعدة عوامل، بعضها خارج عن سيطرتنا، إلا أن بعض العادات في نمط العيش، مثل التمارين الرياضية والنظام الغذائي، يمكن أن يكون لها تأثير واضح على عمرنا الافتراضي.
 
ويمكن للعديد من الأمراض الكامنة أن تهدد طول العمر الصحي لدينا، من ذلك ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.
 
وقد يكون درء مخاطر مثل هذه الحالات الصحية أمرا أساسيا للعيش عمرا مديدا. ووجدت إحدى الدراسات أن مشروبا معينا يمكنه أن يساعد في درء خطر حالات صحية مهددة للحياة.
 
وأشارت دراسات مختلفة إلى الفوائد الصحية للشاي الصيني الأسود - وهو نوع من الشاي الصيني يتم إنشاؤه عن طريق تذويب الأوراق تحت أشعة الشمس.
 
على سبيل المثال، خلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية Archives of International Medicine، إلى أن استهلاك 120 مل يوميا من المشروب لمدة عام "يقلل بشكل كبير" من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
 
ارتفاع ضغط الدم
 
يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة محتملة لأنها تزيد من خطر التعرض لحالات تهدد الحياة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة يضع ضغطا إضافيا على الأعضاء.
 
وكجزء من الدراسة من عام 2004، حلل الأكاديميون العلاقة بين استهلاك الشاي المنتظم وارتفاع ضغط الدم.
 
وقال الباحثون: "بالمقارنة مع غير المعتادين على شرب الشاي، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46% لأولئك الذين شربوا من 120 إلى 599 مل في اليوم، وانخفض بنسبة 65% لأولئك الذين شربوا 600 مل في اليوم أو أكثر بعد الأخذ في الاعتبار عوامل العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك وعوامل نمط الحياة والعوامل الغذائية".
 
ومع ذلك، فإن استهلاك الشاي لأكثر من عام لم يكن مرتبطا بمزيد من الانخفاض في مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
 
وأضاف الباحثون: "إن استهلاك الشاي الأخضر أو شاي أولونغ (شاي صيني تقليدي) المعتاد باعتدال (120 مل في اليوم أو أكثر لمدة عام واحد)، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين".
 
مرض عقلي
 
نظرت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة Foods في عام 2022، في تأثيرات "التيغوانيين"، وهو نوع من شاي أولونغ، على مرض ألزهايمر.
 
ووجدت الدراسة أن مستخلصات الشاي كانت قادرة على تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.
 
وقال الباحثون: "يوضح هذا البحث لأول مرة أن مستخلصات التيغوانيين يمكن أن تمنع التنشيط المفرط لمسار إشارات NF-κB p65 (عامل خطر للإصابة بالخرف) وتحسين قدرة مضادات الأكسدة في القشرة الدماغية والحصين، لتحسين القدرة المعرفية APP / PS1 للفئران".
 
وتابعوا: "تسلط نتائجنا الضوء على الآثار المفيدة لمستخلصات شاي التيغوانيين في الوقاية من مرض ألزهايمر وتخفيفه".
 
وفي دراسة أخرى، نُشرت في مجلة Nutrition, Health and Ageing عام 2010، عززت النتائج فعالية شاي أولونغ، إلى جانب أنواع الشاي الأخرى، في تحسين وظائف المخ.
 
وكشفت النتائج: "بعد ضبط العوامل المربكة المحتملة، ارتبط إجمالي استهلاك الشاي بشكل مستقل بأداء أفضل في الإدراك العام والوظيفة التنفيذية وسرعة معالجة المعلومات.
 
وارتبط استهلاك الشاي الأسود / شاي أولونغ والشاي الأخضر بتحسين الأداء الإدراكي، بينما لم يكن هناك ارتباط بين استهلاك القهوة والوظيفة الإدراكية، بحسب النتائج.
 
مرض السكري
 
كشفت تجربة أجريت في تايوان ونشرت في مجلة Diabetes Care، في عام 2003، أن شاي أولونغ يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم.
 
وقالت الدراسة: "شاي أولونغ يخفض بشكل ملحوظ تركيزات الجلوكوز والفركتوزامين في البلازما".
 
وأضافت: "الشاي الصيني الأسود قد يكون مساعدا فعالا لعوامل سكر الدم عن طريق الفم في علاج مرض السكري من النوع الثاني".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout