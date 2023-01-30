10 سمات تدل على أنك امرأة شجاعة تدافع عن نفسها

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إن دفاع النساء عن أنفسهن ليس بالأمر الجديد، ولكن الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج النساء إلى أن يتميزن بالشجاعة ويفسحن المجال لأصواتهن، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Hackspirit.

ويمكن للمرأة الأكثر ثقة وجرأة أن تسأل نفسها من وقت لآخر عما إذا كانت تتمتع بالسمات العشر التالية كامرأة شجاعة تدافع عن نفسها:

1. القدرة على التحدث

في مكان العمل، إذا كانت المرأة تشعر أن آراءها لا يتم تقديرها أو تؤخذ على محمل الجد، وبدلًا من أن تتوارى خجلًا والعودة إلى المنزل وفي حلقها غصة، تستخدم قوتها الشخصية وتصميمها على جعل الآخرين يفسحون لها مساحة، مستعينة بقدرتها على التحدث وإظهار تقديرها لمساهماتها في العمل.

2. وضع حدود قوية

إن التحدث عندما تحتاج المرأة إلى تأكيد رأيها أو احتياجاتها ليس هو الوقت الوحيد الذي تدافع فيه عن نفسها، لكن يكون الأمر كذلك عندما تضع حدودًا صلبة تفرضها وتحافظ عليها، على سبيل المثال، أن تطالب الأصدقاء والأقارب باحترام مساحتها الشخصية من خلال الاتصال مسبقًا قبل الزيارة وعدم الموافقة على استقبال زيارات دون سابق إنذار.

3. عدم خشية الوحدة

إن المرأة الشجاعة والمدافعة عن نفسها عادة ما تكون قادرة على الاستمتاع برفقتها الخاصة. فإذا كانت المرأة ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردها، فإن هذه الرغبة لا تعني أنها انطوائية أو ضعيفة. إنها مجرد علامة على وجود علاقة ذاتية صحية.

4. تحدي النفس والآخرين

إن المرأة الشجاعة تحاول أن تكون متفتحًة وأن تقوم بتحليل المعلومات بشكل نقدي قبل تصديقها. إنها تستطيع أن تواصل تحدي نفسها لأنها تعلم دائمًا أن هناك مجالا للنمو والتطور. إنها أيضًا تتحدى الآخرين بلا خوف وتواجه أي معلومات مغلوطة دون تردد.

5. الثقة في القرارات

إن أحد أسباب القدرة على تحدي النفس والآخرين هو الإيمان والثقة بالنفس.

إن سمات الشجاعة تشمل القدرة على اتخاذ قرارات قوية وواثقة، خاصة في مواجهة الشدائد أو عدم اليقين.

6. عدم الاستسلام عند الخوف

إن المرأة الشجاعة التي تدافع عن نفسها لا يحكمها الخوف، إنما تحاول مواجهته وعدم الاستسلام. سواء كانت تواجه صديقًا سامًا أو رئيسًا سيئًا أو حتى صديقًا أو أحد أفراد أسرتها، فإنها لا تدع الخوف أو التوتر ينتابها إذا تعرضت لمعاملة سيئة.

7. ممارسة الرعاية الذاتية

ما لم تكن المرأة تقوم بممارسة الرعاية الذاتية وحب الذات، فإنها لن تكون شجاعة تقدر نفسها بما يكفي للوقوف والنضال من أجل حقوقها. تشمل الرعاية الذاتية، على سبيل المثال، الحرص على اتباع نظام روتيني جيد يتضمن التغذية والنوم وممارسة الرياضة بشكل جيد، وإعطاء الأولوية لصحتها العقلية والعاطفية وتخصيص الوقت الكافي للقيام بالأنشطة التي تستمتع بها.

8. محاسبة النفس والآخرين

من بين السمات المميزة للمرأة الشجاعة، امتلاك القدرة على الاعتذار عندما تخطئ. وتحرص أيضًا على التعلم من أخطائها. وينطبق الأمر نفسه على الآخرين، إذا كان شخص ما يتصرف بشكل سيئ، فلا تدعه يفلت من العقاب.

9. مناهضة التمييز والظلم

إن الوقوف ضد كل أشكال التمييز والظلم وليس مجرد الدفاع عن النفس فقط هو ما يظهر أن المرأة شجاعة وقوية. إنها تقاتل بشكل عادل وتؤمن بأن لكل شخص، وليس هي فقط، الحق في أن يُعامل بكرامة واحترام.

10. احترام الذات

إن سمة الاحترام تمضي جنبًا إلى جنب مع صفات الشجاعة والدفاع عن النفس. إن التمتع بمستوى كاف من الاحترام للنفس يساعد على استدعاء الشجاعة وتكون المرأة جريئًة وقوية.