إدارة FDA الأمريكية تحذر من أخذ لقاح "كوفيد" المعزز من فايزر مع لقاح الإنفلونزا في اليوم نفسه!

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كشف تحليل رسمي صغير أن الحصول على جرعة معززة ثنائية التكافؤ لفيروس كوفيد ولقاح الإنفلونزا في اليوم نفسه قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

ووجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الرابط الأولي أثناء البحث في قواعد بيانات إصابات اللقاح بعد إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن جرعة فايزر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار أحد أنظمة مراقبة اللقاحات في البلاد إلى وجود ارتباط محتمل بين اللقاح الخاص بـ "أوميكرون" وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وقال مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الذين حققوا في الارتباط إن معظم المرضى تلقوا لقاح الإنفلونزا في نفس اليوم، وهو ما قد يكون عاملا.

وحصل ملايين الأمريكيين على كلتا الحقنتين في نفس الوقت هذا الشتاء بعد حملة صحية عامة كبيرة من قبل البيت الأبيض.

وتُطلق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دراسة أكبر لفحص مشكلات السلامة المحتملة الناشئة عن التطعيم ضد "كوفيد" والإنفلونزا في وقت واحد.

وستساعد النتائج الوكالة على تحديد ما إذا كانت ستستمر في توصيتها للحصول على اللقاحين في نفس الوقت في الشتاء المقبل.

وفي الوقت الحالي، لا يزال مسؤولو الصحة يوصون الناس بالحصول على كلتا الحقنتين في وقت واحد لأن الإصابة بالإنفلونزا أو "كوفيد" يزيد أيضا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وفي بعض الأحيان تكون الإشارات غير واضحة. من المنطقي النظر في الأمر أكثر، وليس من المنطقي تغيير الممارسة نظرا للفوائد المعروفة (للحصول على المعزز) في هذه الفئة العمرية.

وتم العثور على الرابط المحتمل بين الجرعات والسكتات الدماغية كجزء من مراجعة مستقلة لإدارة الغذاء والدواء في لقاح فايزر ضد "كوفيد".

وتم تقديم النتائج في اجتماع للخبراء الخارجيين الذين يقدمون المشورة لإدارة الغذاء والدواء بشأن سياسة اللقاح.

وفي نوفمبر، اكتشف نظام مراقبة حكومي صغير يراقب إصابات اللقاح يُعرف باسم Datalink Safety Datalink (VSD) في الوقت الفعلي وجود صلة محتملة بين جرعة "كوفيد" والسكتات الدماغية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ووجد المحققون أن 130 من كبار السن أصيبوا بجلطات دماغية في 21 يوما بعد تلقي جرعة معززة من فايزر بين حوالي 550 ألف متلقٍّ في قاعدة بيانات VSD.

وقد توفي رجل في السبعينيات من عمره بعد شهر من إصابته بالسكتة الدماغية، والتي حددت سبب وفاته المحتمل.

لكن المسؤولين قالوا إن الزيادة الإجمالية في السكتات الدماغية يبدو أنها تتضاءل مع مرور الوقت، ما يضعف الارتباط بلقاح "كوفيد".

وقال ريتشارد فورشي، نائب مدير مكتب الإحصاء الحيوي التابع لإدارة الغذاء والدواء، للجنة اللقاحات المستقلة بالوكالة: "حتى الآن، تشير البيانات التي رأيناها إلى عدم وجود خطر على سلامة المعززات الثنائية التكافؤ في سن 65 عاما فما فوق".

وراجعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات 4.25 مليون من كبار السن الذين تلقوا معزز أوميكرون من فايزر ولم يحددوا أي زيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولم تجد مراجعة الوكالة لقاعدة بيانات VAERS أيضا خطرا متزايدا.

وتواصلت إدارة الغذاء والدواء أيضا مع وكالات الصحة الدولية وشركة فايزر لمعرفة ما لاحظوه في بياناتهم، ولم يتم تأكيد رابط السكتة الدماغية.

ومع ذلك، أجرى مراجعو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحليلا صغيرا يشير إلى أن كبار السن الذين تلقوا كلا من معزز فايزر ضد "أوميكرون" ولقاح الإنفلونزا بجرعة عالية في نفس اليوم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.