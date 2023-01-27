living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا لو كان يشبه "التفاحة"؟.. شكل الجسم يمكن أن يحذر من وجود هرمونات "سامة" تدور بداخله!

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشير خبراء الصحة إلى أن مظهر الجسم الخارجي قد يخبرنا الكثير عن حالتنا الصحية الداخلية، وذلك استنادا إلى قالب الهيكل العضمي وتوزيع العضلات والدهون في الجسم.
 
وإذا كان لديك شكل "تفاحة"، على سبيل المثال، حيث تبرز المعدة، فقد يكون ذلك علامة على وجود الكثير من الدهون الحشوية المخزنة حول الأعضاء الداخلية.
 
وحذرت Healthdirect Australia، خدمة معلومات الصحة العامة الافتراضية، من أن الجسم على شكل تفاحة من المحتمل أن يحتوي على مواد كيميائية وهرمونات "سامة". وأشار الخبراء إلى أن "الدهون الحشوية تنتج مواد سامة أكثر من الدهون الموجودة تحت الجلد".
 
ويتم تخزين هذا النوع من الدهون المخفية بشكل طبيعي حول الأعضاء الداخلية، ولكن تناول الكثير من السعرات الحرارية، دون ممارسة التمارين الرياضية الكافية، يمكن أن يؤدي إلى تراكم غير صحي لهذه الدهون.
 
ونظرا لكونها نشطة بيولوجيا، فقد تم ربط المستويات العالية من الدهون الحشوية بحالات مثل ضغط الدم المرتفع، والبدانة، ومقاومة الإنسولين، والسرطان، والربو والنقرس، وهشاشة العظام وآلام أسفل الظهر، وغيرها.
 
وإذا قمت بقياس خصرك، يمكنك الحصول على قراءة دقيقة إلى حد ما عما إذا كنت تحمل الكثير من الدهون الحشوية أم لا.
 
بالنسبة للنساء، يزداد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذا كان محيط الخصر 80 سم أو أكثر.
 
وبالنسبة للرجال، فإن صحتهم الجسدية معرضة للخطر إذا كان خصرهم يبلغ 94 سم أو أكثر.
 
وأوضح خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد أن "الدهون الحشوية تضخ مواد كيميائية لجهاز المناعة تسمى السيتوكينات".
 
ومن الأمثلة على ذلك "عامل نخر الورم ألفا"، و"الإنترلوكين 6"، ما "يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
 
وأضاف الخبراء: "أحد أسباب كون الدهون الحشوية الزائدة ضارة للغاية قد يكون موقعها بالقرب من الوريد البابي، الذي ينقل الدم من منطقة الأمعاء إلى الكبد. والمواد التي تفرزها الدهون الحشوية، بما في ذلك الأحماض الدهنية الحرة، تدخل في الوريد البابي وتنتقل إلى الكبد، حيث يمكن أن تؤثر على إنتاج الدهون في الدم. والدهون الحشوية ترتبط ارتباطا مباشرا بارتفاع الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (السيئ)، وانخفاض الكوليسترول الحميد (الجيد) ومقاومة الإنسولين".
 
وسواء كان قياس خصرك أكبر من الحد الموصى به، أو كان لديك شكل تفاحة واضح، يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل مستويات الدهون الحشوية، من خلال تناول كميات أقل، والتركيز على المزيد من الأطعمة المغذية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
 
ويصف موقع Penn Medicine الجسم على شكل تفاحة بأنه "دائري" وله "خصر أوسع".
 
ومع ذلك، هناك أشكال أخرى للجسم يجب أن تكون على دراية بها: الكمثرى، والساعة الرملية، والمثلث المقلوب، والمستطيل.
 
وبينما يعتبر البعض الجسم على شكل تفاحة أكثر خطورة، هناك أبحاث مختلطة حول أشكال الجسم الأخرى.
 
وأشار الخبراء إلى أنه "بغض النظر عن شكلك، فإن المفتاح هو الحفاظ على وزن صحي وتناول الأطعمة الصحية والبقاء نشيطا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout