ثلاثة مشروبات يمكنها المساعدة على النوم وتعزيز جودته

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يواجه الكثيرون اضطرابات في النوم والتي لا يكون لها أحيانا سبب واضح، ولكن يمكن ربطها بالمرض أو التوتر أو القلق من بين مشكلات أخرى.

وبحسب الخبراء، فإن العديد من الاضطرابات يمكن إدارتها بسهولة، وهناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن تجربتها للمساعدة على الحصول على نوم جيد وكاف.

وق أوضحت أخصائية التغذية، جيس بلوم، من Get Laid Beds، كيف يمكن للنظام الغذائي أن يساعد في الحصول على نوم جيد.

وقالت: "نظامنا الغذائي يلعب دورا أساسيا ليس فقط في مقدار النوم الذي نحصل عليه كل ليلة، ولكن أيضا في نوعية ذلك النوم".

وكشفت: "بما أن المشروبات التي نستهلكها تشكل جزءا كبيرا من وجباتنا الغذائية، نحتاج إلى التفكير مليا في ما نشربه ومتى نشربه، خاصة إذا كنا نكافح من أجل النوم. من الجيد دائما التحدث إلى أخصائي رعاية صحية إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، ولكن بعض المشروبات المذكورة أدناه ساعدت أيضا العديد من الأشخاص على تحسين جودة نومهم".

الحليب

قالت بلوم: "يحتوي الحليب على الحمض الأميني التريبتوفان، الذي يحوله الجسم إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورا في النوم. ويمكن أن يساعد تناول الحليب قبل النوم في تعزيز النوم بسبب وجود التريبتوفان".

وأضافت: "من المهم ملاحظة أن تأثير الحليب على النوم قد يختلف من شخص لآخر. قد يساعد كوب من الحليب الدافئ قبل النوم الكثير من الناس على النوم، بينما قد لا يكون مناسبا للآخرين. قد يعاني بعض الأشخاص من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من الحليب، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتجعل النوم أكثر صعوبة، لذا تحقق مع طبيبك من أنك بخير لبدء تجربة الحليب كجزء من روتين نومك".

شاي البابونج

كشفت بلوم: "هذا الشاي مصنوع من الزهور المجففة لنبتة البابونج، وهي أحد أفراد عائلة الأقحوان. وله تأثير طبيعي ومهدئ يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وتقليل القلق، ما قد يجعل من السهل النوم".

وغالبا ما يستخدم شاي البابونج كعلاج طبيعي للأرق ومشاكل النوم الأخرى.وتشير الدراسات إلى أن شاي البابونج قد يساعد في تحسين نوعية النوم ومدته.

ووجدت إحدى الدراسات أن الذين شربوا شاي البابونج لمدة أسبوعين أفادوا بأنهم ينامون بشكل أسرع مع نوعية نوم أفضل من أولئك الذين لم يشربوا هذا الشاي.

أوضحت بلوم: "شاي بلسم الليمون مصنوع من أوراق نبات الترنجان، وهو أحد أنواع النباتات من عائلة النعناع. له رائحة ليمون منعشة وغالبا ما يستخدم كعلاج طبيعي للقلق ومشاكل النوم".

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الترنجان، أو كما تسمى أيضا المليسة المخزنية، قد يكون لها تأثير مهدئ على الجسم والعقل، ما قد يساعد في تحسين نوعية النوم.

وأشارت بلوم إلى أن دراسات أظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات بلسم الليمون أفادوا بأنهم يشعرون بقلق أقل وأكثر استرخاء، مع جودة نوم أفضل من أولئك الذين لم يتناولوا المكملات.

وتابعت: "طالما أن شاي بلسم الليمون الذي اشتريته طبيعي تماما ولا يحتوي على مكونات مضافة مثل الكافيين، فيمكن أن يكون هذا جيدا قبل النوم".