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6 طرق للتخلص من دهون البطن عند النساء

26
JANUARY
2023
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إن الدهون الموجودة حول المعدة من أسوأ الدهون، التي يجب التعامل معها، لأنها عنيدة ولا تتزحزح بسهولة. إن زيادة دهون البطن والدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء الداخلية لجسم الإنسان يمكن أن يضر بالصحة بل يمكن أن يؤدي إلى حالات مرضية، مثل داء السكري ومشاكل الكبد وأمراض القلب.
 
لتجنب المضاعفات والمساعدة على تقليل دهون البطن، تواصل موقع "HealthShots" مع خبير اللياقة العالمي أميندر سينغ، الذي قدم النصائح التالية:
 
1. تحديد هدف واضح
ستكون الخطوة الأولى هي تحديد هدف واضح للدهون المحددة، التي ترغبين في التخلص منها والدافع للقيام بذلك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغبين في تقليص حجم منطقة البطن أو دهون البطن، يجب أن تفهم سبب رغبتك في ذلك، مما سيساعدك على تحقيق أهدافك.
 
2. تدريب العضلات الكبيرة
سيكون من المفيد التركيز عند ممارسة التدريبات الرياضية على المجموعات العضلية الكبيرة، لأنها ستساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. يمكنك ممارسة تمرينات القرفصاء والرفعة والضغط على الصدر وشد الساقين وتمرينات أخرى متعددة المفاصل وتتضمن تمرين عضلات أكبر.
 
في هذه الفئة من التمرينات، حتى لو لم تقومي بتدريب عضلات البطن، فسوف تساعد في تقليل الدهون المتراكمة حول المعدة. يعد تدريب البطن أمرًا مهمًا لتطوير العضلات الأساسية على الرغم من أنه لا يحرق السعرات الحرارية.
 
3. التقليل من السعرات الحرارية
إن نقص السعرات الحرارية هو السبيل لتحقيق الهدف إذا كنت تريدين إنقاص الوزن. وستكون الخطوة التالية هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكين. ربما تحتاجين حتى إلى خفض 20-25% من مدخولك الغذائي اليومي للوصول إلى هذه المرحلة.
 
4. تمرين لوح الخشب
إن تمرين بلانك أو لوح الخشب، بالطريقة الصحيحة كما يظهر بالصورة أعلاه، هو واحد من أفضل التمارين الرياضية، التي ستساعد على تقوية جذعك وزيادة قدرة العضلات على التحمل.
 
يعمل هذا التمرين الأساسي والفعال لوزن الجسم على العضلات الأساسية (عضلات البطن المستقيمة والبطن والعضلات، وكذلك الجزء العلوي والسفلي من الظهر والكتفين والألوية).
 
5. المشي 12 ألف خطوة
يسهم المشي لما لا يقل عن 12000 خطوة كل يوم في بناء جسم قوي وتحسين الصحة وإنقاص الوزن.
 
6. تحسين نمط نومك
إن العامل الأخير والأهم هو روتين النوم. إذا كنت تنامين وتستيقظين في الوقت المحدد، فسوف يتعافى جسمك بسرعة وستقل فرصك في اكتساب دهون البطن. لذا، احرصي على الحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.
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