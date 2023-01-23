"التهاب الحلق" لمدة طويلة.. مؤشر على وجود مرض خطير

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يعد التهاب الحلق لأكثر من ثلاثة أسابيع أحد الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الحنجرة.

ويعتبر سرطان الحنجرة مرض نادر، وكلما تم اكتشافه مبكرا، زادت احتمالية نجاح العلاج.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، نصحت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بأربعة أعراض يجب الانتباه إليها:

بحة أو تغير في الصوت

من أكثر الأعراض شيوعا بين مرضى سرطان الحلق هو الصوت الأجش.

إذا كان صوتك أجشا لمدة تزيد عن 3 أسابيع، فعليك طلب المشورة الطبية، حيث يمكن أن يكون التهاب الحنجرة ناتجا أيضا عن نزلات البرد والتهاب الصدر.

ألم أو صعوبة في البلع

إذا كنت تعاني من ألم أو صعوبة في البلع، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود خطأ ما.

في هذه الحالة يوصى بزيارة الطبيب العام إذا شعرت لعدة أسابيع بما يلي:

أن هناك شيئا صغيرا عالقا في حلقك.

أنت غير قادر تماما على ابتلاع الطعام.

بعض الألم أو الإحساس بالحرقان عند بلع الطعام.

الطعام يلتصق في حلقك.

ضيق في التنفس

المعاناة من ضيق في التنفس هو أحد الأعراض المقلقة التي تستوجب استشارة طبية عاجلة.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن المفاجئ علامة على العديد من أنواع السرطان بما في ذلك الحنجرة.

قد يحدث ذلك لأن المريض يأكل أقل بسبب الألم أو صعوبة البلع.

يجب أن ترى طبيبك إذا فقدت 4 إلى 5 كغ أو أكثر في وقت قصير.