السباحة في المياه المفتوحة قد تشكل خطرا كبيرا "قلة من الناس يعرفون عنه"!

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تحذر دراسة جديدة من وجود دليل يربط رياضة السباحة في المياه المفتوحة بحالة رئة تسمى الوذمة الرئوية الناجمة عن السباحة (SIPE).

ويعد العمر والسباحة الطويلة والماء البارد وكونك أنثى وارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، من بين عوامل الخطر.

ويؤكد الأطباء أن SIPE غالبا ما يحدث للأشخاص الأصحاء، ما يجعل من الصعب على السباحين التنفس ويحرمهم من الأكسجين. والسبب الدقيق لـ SIPE غير مفهوم تماما، ولكنه يحدث عندما يتراكم السائل في الرئتين دون أن يأخذ الشخص الماء. وعادة ما يعاني الشخص من ضيق شديد في التنفس وانخفاض في مستويات الأكسجين ومن السعال الرطب.

وتعرّف مخاطر SIPE أثناء السباحة في المياه المفتوحة بأنها غير معروفة جيدا، ولكن من المحتمل أن تكون غير شائعة، وفقا لتقرير أطباء القلب من مستشفى Royal United Hospitals Bath وجامعة Bath بالمملكة المتحدة، بعد علاج امرأة مصابة بهذه الحالة.

وكتب الباحثون في تقرير الحالة الخاص بهم: "تم الإبلاغ عنه لأول مرة في عام 1989، من المحتمل أن يكون هناك نقص في الإبلاغ عن حدوثه".

وبمجرد أن يواجه الشخص نوبة من SIPE، فإن فرصه في تطور مثل هذه الحالة مرة أخرى ترتفع بشكل كبير.

وتشير دراسة الحالة إلى اكتشاف مهم: يمكن أن يتأثر القلب والرئتان في SIPE، كما هو موضح في حالة امرأة في الخمسينيات من عمرها سبحت لمسافات طويلة، وقامت بسباقات ثلاثية، ولم يكن لديها مشاكل صحية كبيرة في الماضي.

وأثناء السباحة خلال حدث في المياه المفتوحة، أصيبت بضيق في التنفس واضطرت إلى التوقف عن السباحة، ولازمها الشعور بضيق التنفس لعدة أيام بعد ذلك.

وسبحت المريضة لمسافة 3 كيلومترات (1.9 ميل) دون مشاكل في نهاية الأسبوع التالي، ولكن بعد أسبوع، عاد ضيق التنفس بعد 300 متر، وهذه المرة كانت تسعل دماً.

وقالت المرأة: "أثناء السباحة في محجر في السباحة الليلية، بدأت أتنفس بشدة وأدركت أنني لا أستطيع السباحة أكثر من ذلك. لحسن الحظ، تمكنت من طلب المساعدة وتم توجيهي مرة أخرى بواسطة لوح التجديف. عندما خرجت، خلعت بذلة الغوص وشعرت على الفور بإحساس أن رئتي ممتلئة بالسوائل. بدأت في السعال وشعرت بطعم معدني في فمي".

تم نقلها إلى المستشفى، حيث استمر ضيق التنفس، وكانت دقات قلبها سريعة، وكانت تعاني من سعال مستمر. وأثناء الفحص السريري، لوحظت أصوات رئوية خفيفة يمكن أن تشير إلى وجود سائل في الرئتين، وأكدت الأشعة السينية على الصدر وجود سائل فعلا.

وكشفت اختبارات الدم عن مستويات أعلى من المعتاد من بروتين تروبونين، وهو بروتين موجود في العضلات يمكن إطلاقه في الدم بعد تلف القلب. وأشار التصوير بالرنين المغناطيسي إلى وذمة عضلة القلب - تورم عضلة القلب الذي يمكن أن يعزى إلى السوائل - وعلامات تليف محتمل، ما يشير إلى تلف الأنسجة.

وبدا قلب المريضة ورئتاها بشكل طبيعي، واستقرت الأعراض ومعدل ضربات القلب خلال ساعتين من وصولها إلى المستشفى.

وبعد أربعة أيام، عادت مستويات التروبونين لدى المريضة إلى طبيعتها. وأظهرت مراجعة سريرية أن وظائف الرئة والقلب باتت طبيعية، على الرغم من بقاء كمية صغيرة من التليف.

وبعد ثلاثة أشهر من الحادث، أكملت اختبارا رياضيا دون أي سبب يدعو للقلق.

وعلى الرغم من أن هذه ليست سوى حالة واحدة من SIPE، يقول الفريق إنها أول دليل منشور على وذمة عضلة القلب الناشئة عن السباحة والتي تم توثيقها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب. ويجب أن يساعد ذلك الأطباء الذين يعالجون الحالة في معرفة ما الذي يبحثون عنه مع زيادة الوعي بين سباحي المياه الباردة بما يمكن أن يحدث.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فمن المحتمل أن يكون سبب SIPE هو تغيرات في تدفق الدم واستجابة أقوى للأوعية الدموية في الرئة للبرد عند ممارسة الرياضة. والأشخاص الذين يعانون من سماكة جدار غرفة الضخ الرئيسية في القلب، أو أمراض القلب الهيكلية، أو ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بـ SIPE.

وبالنسبة للسباحين الذين يعانون من أعراض، فإن نصيحة الباحثين هي ترك الماء على الفور وطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر. وتجنب العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والسباحة بوتيرة أبطأ في الماء الدافئ دون ارتداء بذلة ضيقة.

نشرت النتائج التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء في مجلة BMJ Case Reports.