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كيف تذوب الشوكولاتة في فمنا؟.. علماء يكشفون السر!

17
JANUARY
2023
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سواء أكانت شوكولاتة كلاسيكية أو محشوة بالمكسرات والبندق، فإن المذاق هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالشوكولاتة.
 
لكن دراسة جديدة ألقت الضوء على جانب آخر مهم للشوكولاتة، وهو الطريقة التي تذوب بها في الفم.
 
فقد قام علماء من جامعة "ليدز" بفك شفرة العملية الفيزيائية التي تحدث في الفم، واقترحوا أن مكان تواجد الدهون داخل الشوكولاتة يساعد على جعل الملمس جذاباً للغاية، بحسب موقع "ديلي ميل".
 
وأجريت الاختبارات باستخدام علامة تجارية فاخرة من الشوكولاتة الداكنة على سطح اصطناعي يشبه اللسان الثلاثي الأبعاد.
 
السر في 3 أمور
وأظهرت الاختبارات أن إحساس الشوكولاتة ينشأ من طريقة تزييتها، ويعود ذلك لمكونات الشوكولاتة نفسها، أو من اللعاب، أو مزيج من الاثنين.
 
وتبدأ العملية عندما تدخل الشوكولاتة إلى الفم وتصل إلى اللسان، فإنها تطلق طبقة دهنية تجعلها ناعمة طوال فترة وجودها في الفم.
 
بعد ذلك، يتم إطلاق جزيئات الكاكاو الصلبة وتصبح مهمة من حيث الإحساس باللمس.
 
دهون عميقة
وفسّر الباحثون ذلك بوجود دهون عميقة داخل الشوكولاتة تلعب دوراً محدوداً إلى حد ما ويمكن تقليله دون أن يتأثر الشعور أو الإحساس بالشوكولاتة.
 
لكن إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على 5٪ دهون أو 50٪ دهون، فإنها ستظل تشكل قطرات في الفم وهذا يمنحك إحساس الشوكولاتة.
 
وبناءً على النتائج، فقد اقترح الباحثون أنه يمكننا تطوير شوكولاتة أكثر صحة بنفس الملمس الذي يذوب في الفم مثل الأصناف غير الصحية.
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