‏‏‏‏‏‏توصية من منظمة الصحّة العالمية للصين..

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وصت منظمة الصحّة العالمية الصين بأن تراقب الوفيات الزائدة بسبب “كوفيد-19″ للحصول على صورة أشمل لتأثير إرتفاع عدد الإصابات هناك.

وقالت الصين السبت إن نحو 60 ألف شخص مصابين بـ”كوفيد-19″ ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلّت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام التي أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بـ”كوفيد-19”.

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لـ”رويترز”، في بيان، رداً على سؤال في شأن الصين “توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة الوفيات الزائدة، مما يوفّر لنا فهماً أشمل لتأثير كوفيد-19”.

وأضافت “هذا مهم خلال فترات الزيادة الكبيرة في الأعداد عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير”.