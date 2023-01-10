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تحذير لمن يفرطون في شرب القهوة.. الموت يتربص بكم

10
JANUARY
2023
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يحرص بعض الناس على شرب أكثر من فنجان قهوة في اليوم الواحد، لأجل البقاء في حالة من اليقظة والتركيز، لكن هذه العادة تنذر بمخاطر جمة، خاصة لدى من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم.
 
وكشفت دراسة طبية حديثة في اليابان أن من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، يعرضون أنفسهم لخطر كبير في حال تناولوا كوبين أو أكثر من القهوة في اليوم الواحد.
 
وشملت الدراسة عينة من 18 ألف شخص، نساء ورجالا، واستمرت على مدى عقدين، لأجل رصد تأثير الإكثار من شرب القهوة.
 
وجرى التنبيه إلى المخاطر في حالة شرب كوبين أو أكثر، في حين لم يجر التحذير من شرب كوب واحد من القهوة أو احتساء شاي أخضر من قبل من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم.
 
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاعا في ضغط الدم ويشربون أكثر من كوبي قهوة، يضاعفون احتمال وفاتهم.
 
وتم نشر نتائج الدراسة التي أجريت من هيئة "JACC" اليابانية في صحيفة الجمعية الأميركية للقلب، فيما كانت دراسات سابقة قد أوصت بالاعتدال في المشروبات المنبهة.
 
ويحصل ارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان، عندما تزداد قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين، وهو اضطراب يرتبط أساسا بنمط الحياة غير الصحي.
 
وينجم المرض بالأساس عن الإكثار من الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي نسبة كبيرة من الكوليسترول وعدم ممارسة الرياضة.
 
وأنجزت الدراسة بين سنتي 1988 و1990، وكانت أعمار المشاركين متراوحة بين 40 و79 عاما، فرصد الباحثون مؤشراتهم الصحية بشكل مستمر.
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