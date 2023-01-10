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إنخفاض ضغط الدم hypotension : الأعراض والأسباب وما يجب القيام به خلال الإصابة به (د. حنينا أبي نادر)

10
JANUARY
2023
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يَحدثُ انخفاض ضغط الدم عندما ينخفض هذا الأخير لأقلّ من 90/60 ويُعاني المريض من أعراضٍ عدّة على غرار الدوار ، والدوخة والتّعب . ويُصاب المريض بالإغماء في بعض الأحيان ، ولكن ذلك يعتمد على المعلومات الأساسيّة المُعتادة المتعلّقة بكلّ مريض . على سبيل المثال ، فإنّ مريضًا يُعاني من ارتفاع ضغط الدم hypertension وغالبًا ما يكون معدل ضغط الدم لديه 150/80 ، قد يُغمى عليه عندما ينخفض ضغط الدم لـ 80/50 فقط .
 
وفي ما يخصّ الأسباب ، فهي كثيرة وقد تُعزى هذه الحالة إلى التّجفاف dehydration ، أو قصور القلب ، أو النزيف hemorrhage ، أو صدمة الحساسيّة anaphylaxis shock من جرّاء الإصابة بالتهاب أو خلل هرمونيّ أو آثار جانبيّة لأخذ الأدوية على غرار الأدوية المُدِرّة للبول diuretics . كما يُمكن لقصور الغدّة الدّرقيّة hypothyroidism أن يتسبّب بانخفاض ضغط الدم الانبساطيّ diastolic pressure ، وسيُصاب بعض الأشخاص الذين يُعانون من قصور الجانب الأيمن من القلب بانخفاض ضغط الدم بعد تناول وجبة بفترة تتراوح بين 30 و75 دقيقة .
 
ويُمكِن للمريض أن يرفع رِجلَيه في خلال الحادثة لمدة 20 دقيقة إذا كان يشعر بتحسّن ويتناول شيئًا يحتوي على الملح أو السوائل . أما العلاج الرئيسيّ فيبقى من خلال معالجة السبب ، وقد يحتاج بعض المرضى للـ " كورتيكوستيرويدات " corticosteroids من أجل إعادة ضغط الدم إلى وضعه الطبيعيّ ، في حين أنّ أشخاصًا آخرين قد يحتاجون لجوارب الضغط ، أو قابضات الأوعية ، أو هرمون الـ " إبينيفرين " epinephrine .
د. حنينا ابي نادر ,
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