living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطوة على طريق تدمير سرطان الدماغ.. تطوير لقاح "ثوري"

9
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجح علماء أميركيون في مستشفى بريغهام ببوسطن، بتطوير لقاح يمكنه الوقاية من سرطان الدماغ وعلاجه.
 
ويقتل العلاج الأورام الموجودة في الدماغ، ويدرب جهاز المناعة على منع تكرارها، عبر إطلاق أداة لتحرير الجينات تسمى CRISP-CAS9 لبروتينات تدمر السرطان.
 
وأجرى العلماء تجاربهم على فئران تعاني من نوع من سرطان الدماغ يسمى الورم الأرومي الدبقي، وفقما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
وحول الدراسة وأهميتها، قال المؤلف الرئيسي خالد شاه: "باستخدام هندسة الجينات، نعيد توظيف الخلايا السرطانية لتطوير علاج يدمر الخلايا المصابة، ويحفز جهاز المناعة لتدمير الأورام في مراحلها الأولية، والوقاية من السرطان".
 
وأضاف شاه: "يثير هذا الاختراق الآمال في تعديل الحمض النووي في الدماغ بلقاح، دون الحاجة إلى إزالة أي نسيج".
 
ووفق التجربة الثورية التي نشرت تفاصيلها في مجلة Science Translational Medicine، فإن التقنية التي تمت تجربتها تستفيد من تقنية "كريسبر" والتي تعمل كمقص جزيئي، يقطع الحمض النووي في مواقع محددة، وإما يحذف أقساما أو يستبدلها بتسلسلات بديلة تفرز بروتينا يعلق بالهدف.
 
جدير بالذكر أنه يتم تشخيص حوالي 2500 حالة ورم أرومي دبقي في المملكة المتحدة كل عام، 7 بالمئة فقط منهم يبقون على قيد الحياة، علما بأن العلاج الوحيد لهذا المرض يتمثل بالجراحة والأدوية ذات الآثار الجانبية العديدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout