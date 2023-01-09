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دراسة: هذه الحمية تزيد فرص الحمل وتحسّن الخصوبة

9
JANUARY
2023
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تحظى حمية البحر المتوسط القائمة على تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، بشعبية كبيرة لفوائدها العظيمة على الصحة.
 
وأظهرت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في مجلة Nutrients، أن حمية البحر المتوسط قد تساعد في التغلب على مشكلة العقم والخصوبة عند الأزواج.
 
ووفق الدراسة التي أجراها باحثون أستراليون من جامعات "موناش" و"صن شاين كوست" و"جنوب أستراليا"، فإن هذا النوع من الحمية يدعم فرص نجاح أساليب الإنجاب المساعدة، وجودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، ويرفع من فرص الحمل.
 
وأشار الباحثون إلى أن هذا النظام الغذائي يحمي من الأمراض المرتبطة بالالتهابات، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتعليقا على الدراسة، قالت إيفانجلين مانتزيوريس، من جامعة "جنوب أستراليا"، إن الأبحاث أظهرت أن "الالتهابات يمكن أن تؤثر على جودة الحيوانات المنوية، والدورة الشهرية لدى النساء، وعملية تخصيب البويضات".
 
وأضافت مانتزيوريس: "تتميز حمية البحر المتوسط بغناها بالدهون المتعددة غير المشبعة والفلافونويدات، وكلها تساهم في تحسين الخصوبة".
 
من جانبه، قال الباحث في جامعة "موناش"، سايمون أليسي، إن مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضروات تعمل على تحسين جودة بويضات النساء، كما أنها تحمي الرحم أيضا".
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