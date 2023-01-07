تعرفوا إلى المخاطر الكارثية لمتحور XBB الأسرع إنتشاراً

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بعد إنتشاره في أكثر من 29 دولة حول العالم، بدأت المخاوف تتزايد مع كشف منظمة الصحة العالمية عن متحور فيروس كورونا الجديد XBB 1.5، الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ينتمي الى سلالة "أوميكرون"، ويعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، إذ يحتوي متحور على اكثير من 7 طفرات، مما قد يزيد من صعوبة الأجهزة المناعية في التعرف على المتغير الفرعي، مع وجود احتمال كبير لتفادي الأجسام المضادة.

ولفت البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن إلى أن XBB.1.5 لديه طفرة تعرف باسم F486P، والتي تجعله ينتشر بسهولة أكبر. وهناك طفرة أخرى وهي "S486P" يُعتقد أنها تحسّن من قدرة المتحور على الارتباط بالخلايا.

إلى ذلك أكد علماء من منظمة الصحة العالمية أن XBB.1.5 لديه "ميزة نمو" تفوق جميع المتغيرات الفرعية الأخرى التي رصدت حتى الآن.

وقال العلماء إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر خطورة أو ضررا من متغيرات" أوميكرون" السابقة.

وأكدت منظمة الصحة أنها ستراقب عن كثب الدراسات المخبرية وبيانات المستشفيات ومعدلات الإصابة حول العالم لمعرفة المزيد عن تأثير المتحور على المرضى.

وفي الفترة الأخيرة، تم رصد المتغير الجديد في عدد من الدول، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وتسبب في ارتفاع إصابات كورونا في كلا البلدين لتصل إلى أكثر من الضعف في يوم واحد في سنغافورة.

ويعد المتغير الجديد، من أسوأ النسخ الجينية من الفيروس فهو ينتج أجسام مضادة من علاجات تعد أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية تصبح غير فعالة في إبطاء نموه بداخل خلايا الجسم، مثل النسخ الأخرى.