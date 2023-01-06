لصحة الرئتين.. 5 أغذية للحماية وتحسين الأداء

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يعتبر المحافظة على صحة الرئتين أمرا بالغ الأهمية نظرا لدور هذين العضوين الحيوي في توفير الأكسجين اللازم لمواصلة الجسم وظائفه المتعددة.

وتؤثر عوامل عديدة على صحة الرئتين مثل التدخين، كما تزيد بعض الأمراض مثل الربو من ضعفهما.

ويمكن لتبني نظام غذائي معين أن يحافظ على صحة الرئتين وحمايتهما، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي الذي نشر قائمة بهذه الأغذية المفيدة.

الفلفل

يعد الفلفل من بين أغنى مصادر فيتامين "سي"، كما أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مواجهة الالتهابات وخصوصا بالنسبة للمدخنين، وفق دراسة خاصة بمكتب المكملات الغذائية الأميركي.

ويوفر فلفل أحمر حلو متوسط الحجم (119 غرام) 169 في المئة من الكمية الموصى بها من فيتامين "سي" بحسب "فوود داتا".

التفاح

أظهرت أبحاث أن تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، كما أنه يخفض مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الرئة بحسب دراسة خاصة بجامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويرجع باحثون فوائد التفاح بالنسبة للرئتين للتركيز العالي لمضادات الأكسدة بما فيها "الفلافونويد" وفيتامين "سي".

اليقطين

يحتوي اليقطين مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تعزز صحة الرئة مثل "الكاروتينات" بما في ذلك "بيتا كاروتين" و"لوتين" و"زياكسانثين"، وجميعها تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات بحسب دراسة لقسم الطب المخبري وعلم الأمراض بجامعة مينيسوتا الأميركية.

الكركم

غالبا ما يستخدم الكركم لتعزيز الصحة العامة نظرا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والالتهابات.

وقد يكون "الكركمين"، المكون النشط الرئيسي في الكركم، مفيدا بشكل خاص لدعم وظائف الرئة وفق دراسة أجرتها جامعة "جنوا" الإيطالية.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 2478 شخصا أن تناول الكركم من قبل المدخنين حسّن من وظيفة الرئة لديهم مقارنة بمن لم يقم بذلك.

الشاي الأخضر

وفق دراسة صادرة عن معهد الدراسات العليا للطب السريري بتايوان، فإن الشاي الأخضر يمنع تليف الأنسجة في الرئتين، نظرا لغنى هذا المشروب بمضادات الأكسدة والالتهابات.