living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لصحة الرئتين.. 5 أغذية للحماية وتحسين الأداء

6
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتبر المحافظة على صحة الرئتين أمرا بالغ الأهمية نظرا لدور هذين العضوين الحيوي في توفير الأكسجين اللازم لمواصلة الجسم وظائفه المتعددة.
 
وتؤثر عوامل عديدة على صحة الرئتين مثل التدخين، كما تزيد بعض الأمراض مثل الربو من ضعفهما.
 
ويمكن لتبني نظام غذائي معين أن يحافظ على صحة الرئتين وحمايتهما، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي الذي نشر قائمة بهذه الأغذية المفيدة.
 
الفلفل
 
يعد الفلفل من بين أغنى مصادر فيتامين "سي"، كما أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مواجهة الالتهابات وخصوصا بالنسبة للمدخنين، وفق دراسة خاصة بمكتب المكملات الغذائية الأميركي.
 
ويوفر فلفل أحمر حلو متوسط الحجم (119 غرام) 169 في المئة من الكمية الموصى بها من فيتامين "سي" بحسب "فوود داتا".
 
التفاح
 
أظهرت أبحاث أن تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، كما أنه يخفض مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الرئة بحسب دراسة خاصة بجامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية.
 
ويرجع باحثون فوائد التفاح بالنسبة للرئتين للتركيز العالي لمضادات الأكسدة بما فيها "الفلافونويد" وفيتامين "سي".
 
اليقطين
 
يحتوي اليقطين مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تعزز صحة الرئة مثل "الكاروتينات" بما في ذلك "بيتا كاروتين" و"لوتين" و"زياكسانثين"، وجميعها تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات بحسب دراسة لقسم الطب المخبري وعلم الأمراض بجامعة مينيسوتا الأميركية.
 
الكركم
 
غالبا ما يستخدم الكركم لتعزيز الصحة العامة نظرا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والالتهابات.
 
وقد يكون "الكركمين"، المكون النشط الرئيسي في الكركم، مفيدا بشكل خاص لدعم وظائف الرئة وفق دراسة أجرتها جامعة "جنوا" الإيطالية.
 
ووجدت الدراسة التي أجريت على 2478 شخصا أن تناول الكركم من قبل المدخنين حسّن من وظيفة الرئة لديهم مقارنة بمن لم يقم بذلك.
 
الشاي الأخضر
 
وفق دراسة صادرة عن معهد الدراسات العليا للطب السريري بتايوان، فإن الشاي الأخضر يمنع تليف الأنسجة في الرئتين، نظرا لغنى هذا المشروب بمضادات الأكسدة والالتهابات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout