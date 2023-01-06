4 خطوات بسيطة للتخلص من دهون البطن.. ماهي؟

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يعمل الكثير من الأشخاص جهدا مضاعفاً للتخلص من الدهون الحشوية أو تلك المتراكمة في منطقة الكرش خصوصاً، إلا أن هناك تغييرات بسيطة في نمط الحياة تساعد في إزالة هذه الدهون، أو الحد منها على الأقل.

وبحسب موقع Evergreen Life، يوجد أربع طرق بسيطة يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن:

احذر الوجبات السريعة

تساهم الكربوهيدرات المكررة والسكريات بشكل كبير في تخزين الدهون لدينا.

لذلك حاول أن تقلل من السكريات الموجودة في الكعك والحلويات والبسكويت والشوكولاته والمشروبات الغازية وحبوب الإفطار والزبادي وما إلى ذلك.

كما توجد السكريات الحرة أيضا بشكل طبيعي في العسل وعصير الفاكهة غير المحلى وعصائر الخضروات والعصائر.

وتوصي الدكتور برايان فيشر، بضرورة الحصول على أقل من 30غ من السكريات الحرة يوميا. موضحة: "يجدر بنا أن نتذكر أن هذا هو الحد الأقصى وليس الكمية الموصى بها".

تناول الدهون الصحية

كما أنصحت الطبيبة المختصة، بالتغلب على الجوع وتقليل ارتفاع الإنسولين باختيارات البروتين الصحية.

وتجنب الهامبرغر الدهني واللحم المقدد والنقانق المصنعة لصالح الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي أو الدجاج والفاصوليا والبيض الحر".

وأضافت: "إن تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو والجوز يمكن أن يفيد توازن الإنسولين وبكتيريا الأمعاء والهرمونات وإدارة الوزن".

الرياضة والحركة

إن فقدان الدهون الحشوية يأتي مع الجمع بين الغذاء الصحي واتباع نظام لياقة بدنية جيد.

ووجدت الأبحاث أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (المعروف أيضا باسم HIIT) هو أفضل طريقة لفقدان الدهون الحشوية.

كما أنه يساعد على زيادة حساسية الإنسولين لديك. ويتضمن HIIT بشكل أساسي دفعات قصيرة من التمارين المكثفة بالتناوب مع فترات التعافي منخفضة الكثافة".

ابتعد عن الكحول

قالت الدكتورة فيشر: "الكحول تجعلك تكتسب وزنا حول منطقة الخصر دون أن تدرك".

ومن السهل جدا استهلاك مئات، بل آلاف، السعرات الحرارية السائلة. كما تؤثر كميات الكحول بشكل سلبي على الكبد

يذكر أنه يمكن أن يؤدي الإفراط في الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الثدي، وسرطان الأمعاء ومرض ألزهايمر.