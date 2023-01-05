living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليك فوائد وأضرار تناول القهوة بعد وجبة العشاء

5
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يوجد لدى العديد من الثقافات طقوس ما بعد وجبة العشاء التي تتضمن احتساء الشاي أو أي مشروب يُعتقد أنه يعزز الهضم. ومن بين طقوس "الهضم" الكلاسيكية يأتي تناول فنجان ساخن من القهوة، والتي يمكن أن يتم إقرانها بقليل من الشوكولاتة الداكنة. ولكن لا يوجد أي دليل يثبت أن احتساء بعض القهوة بعد وجبة العشاء يمكن أن يقدم فوائد حقيقية للجهاز الهضمي، لذا يمكن الحصول على إجابة من سياق تقرير نشره موقع "Well + Good" يعرب فيه خبير التغذية ويل كول عن آرائه بشأن هذه الطقوس وما هي فوائدها أو أضرارها.
 
 
يقول كول: "عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة بعد الوجبات الغذائية، فإن السياق مهم بشكل حتمي، إذ يجب تحديد ما هو عمر وحالة من يتناول مشروب القهوة وما هي الكمية ونوع القهوة التي يتم تناولها".
 
فوائد عامة
في حين أن القهوة يمكن أن تبدو مشروبًا مثيرًا للجدل من حيث الفوائد الصحية استنادًا إلى العناوين الرئيسية للكثير من الموضوعات المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، يقول كول إن هناك الكثير من الأسباب للاستمرار في احتساء القهوة، مشيرًا إلى أن القهوة عالية الجودة تعد طعامًا كاملًا مغذيًا يقدم أكثر من مجرد جرعة كبيرة من الكافيين، لأنها تحتوي أيضًا على البوليفينول والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة وحتى الحساسية الموسمية. كما يمكن أن يساعد شرب القهوة في دعم عملية الهضم الصحية، حيث يقول كول إن شرب القهوة يمكن أن يحسن من حركية الجهاز الهضمي ويساعد على الحفاظ على انتظام أدائه.
 
محاذير خاصة
لكن يحذر كول في الوقت نفسه من أن تأثير القهوة يختلف من شخص لآخر، حيث إن بعض أجهزة الهضم لا يمكنها التعامل إلا بكميات صغيرة من الكافيين أو لا تتعامل مع أي شيء على الإطلاق، لا سيما أن بعض الأشخاص لا يملكون القدرة على استقلاب القهوة مثل الآخرين، مما يمكن أن يضغط على الجسم ويسبب القلق وخفقان القلب وانخفاض القدرة على الاستمرار في التركيز.
 
قهوة ما بعد وجبة العشاء
ينصح كول المرضى بالتوقف عن تناول الكافيين بعد الساعة 3 مساءً، ويرى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين يحتاجون إلى التفكير في الاكتفاء بتناول مشروب القهوة حتى وقت الظهر. يقول كول: "في حين أن القهوة يمكن أن تزيد من الهضم وحركة الأمعاء، فإن الكافيين ربما يكون تأثيراته السلبية أكثر، حيث إن قلة النوم يمكن أن تدمر صحة الأمعاء".
 
إن الخبر السار هو أنه لا يزال بالإمكان الاستمرار في ممارسة الطقوس المسائية بفنجان من منزوعة الكافيين للاستمتاع بالمزايا والفوائد الإيجابية للجهاز الهضمي دون المخاطرة بنوعية النوم في وقت لاحق.
 
القهوة وجودة النوم
تظهر الأبحاث أنه حتى إذا كان الشخص يستطيع النوم بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين في المساء، فربما تتأثر مدة نومه الإجمالية وكفاءته وراحته عند الاستيقاظ، وفقًا لما صدر عن Sleep Foundation، حيث توصلت دراسة، أجريت عام 2013 بواسطة علماء بمركز اضطرابات النوم والأبحاث في ديترويت، إلى أن تناول كوب من القهوة متوسط الحجم قبل النوم بست ساعات يمكن أن يقلل من وقت النوم بساعة. على الرغم من أن فنجان القهوة المسائي يمكن أن يكون له فوائد في الجهاز الهضمي، فإن التأثير المحتمل على جودة النوم لا يستحق المخاطرة، خاصةً وأن الدراسات والاحصائيات تشير على أن نسب كبيرة تنام أقل من سبع ساعات في الليلة في المتوسط.
 
شاي الزنجبيل
ينصح كول بتجربة تناول مشروب شاي الزنجبيل في المساء، على سبيل المثال، للاستمتاع بطقوس مهدئة تتميز أيضًا بفوائدها الهضمية. كما أن شاي الزنجبيل يتميز بتأثيراته المضادة للالتهابات مما يعزز الصحة والعافية بشكل عام.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout