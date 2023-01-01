الحرص على العناية بالجلد، عن طريق استخدام مستحضرات خالية من المواد المعطرة.
تنظيف الجسم والاستحمام بمياه دافئة، والابتعاد عن المياه الساخنة قدر الإمكان.
ترطيب الجلد باستمرار عن طريق كريمات طبيعية خالية من المواد المعطرة، والابتعاد عن الزيوت والكريمات السائلة التي تؤدي وظيفتها لمدة قصيرة جدا.
عند الاستحمام، يوصي الخبراء بترك الجلد مبللا بشكل خفيف، حتى يكون ترطيبه أكثر سهولة.