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وكالة الصحة الأوروبية: فرض فحوص كوفيد على الوافدين من الصين غير مبرر

29
DECEMBER
2022
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وطنية - أعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم، عن اعتقادها بأن "فرض فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين الآتين من الصين غير مبرر"، رغم ازدياد عدد الإصابات في الدولة الآسيوية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".


وفرضت الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين القادمين من الصين.
لكن "المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" اعتبر في بيان أن "هذا النوع من الإجراءات غير ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
ويضغط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات على المستشفيات في أنحاء الصين بعدما قررت بكين رفع القواعد الصحية الصارمة التي تمكنت عبرها من السيطرة على الوباء، لكنها سددت ضربة للاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.


وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر.
لكن المركز لأوروبي أفاد بأنه "لا يعتقد بأن ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل، نظرا إلى المناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلّت لاحقا المتحورات المنتشرة حاليا في الصين".
بالتالي، ارتأت الوكالة أن "الفحوص والإجراءات المرتبطة بالسفر بالنسبة للقادمين من الصين غير مبررة".


وأضافت أن "عدد الإصابات القادمة من الخارج منخفضة مقارنة مع الأعداد المسجّلة محليا يوميا والتي يمكن للأنظمة الصحية "حاليا التعامل معها".
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم، أن "الفحوص التي أجرتها بلادها للقادمين من الصين لم تكشف عن أي متحورات جديدة لفيروس كورونا"، وذلك بعد يوم من فرضها.


وأكدت ميلوني أن "الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد يحملون متحورات أوميكرون الموجودة أساسا في إيطاليا".
لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن "الفحوص ستكون أقل فعالية على الأرجح إذا فرضها كل بلد أوروبي على حدة، إذ إنها تقتصر على القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين".


وذكرت أن وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي سيضغط على الاتحاد الأوروبي لإجراء فحوص على مستوى التكتل. وأوضح الوزير بدوره أن "فحص القادمين ضروري لضمان مراقبة، والتعرف على أي متحورات للفيروس من أجل حماية سكان إيطاليا".
وعقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا للجنة الأمن الصحي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الإجراءات المحتملة. وقال ناطق باسم المفوضية ل"فرانس برس": "من الضروري أن يتحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل موحد ومنسق حيال أي إجراءات صحية عامة ممكنة في ضوء الوضع في الصين". وأضاف: "إن المفوضية ستواصل تسهيل المحادثات بين الدول الأعضاء".

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