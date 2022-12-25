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كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد.. كيف تفرق بين الأعراض؟

25
DECEMBER
2022
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يهل موسم الشتاء كل عام، حاملا معه أعراض نزلات البرد المعتادة، إلا أن هذا العام يشهد مزيجا من إصابات فيروس كورونا، والإنفلونزا، وإنفلونزا أ، فكيف يمكن أن تفرق بين أعراض هذه الأمراض المختلفة، لتميز طبيعة المرض الذي أُصبت به؟.
 
ويمكن توقع العديد من الأعراض، مثل التهاب الحلق، في جميع الأمراض، مما يجعل من الصعب معرفة المرض الذي يعاني منه الناس على وجه اليقين.
 
ولتوضيح ذلك، أدرجت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "NHS"، القائمة الكاملة لأعراض كل مرض، والتي تشمل:
 
 
كوفيد-19
 
ارتفاع في درجة الحرارة أو القشعريرة
سعال جديد ومستمر، وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة
فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق
ضيق في التنفس
الشعور بالتعب أو الإرهاق
آلام في الجسد
صداع
التهاب في الحلق
انسداد أو سيلان الأنف
فقدان الشهية
إسهال
الشعور بالغثيان أو القيء
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض كوفيد-19 "تشبه إلى حد كبير" أعراض أمراض أخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
 
وأضافت: "حاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين إذا كانت لديك أعراض كوفيد-19، وإذا كانت مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو إذا كنت لا تشعر بالراحة الكافية للذهاب إلى العمل أو القيام بأنشطتك العادية".
 
كما شددت على ضرورة "توخي مزيدا من الحذر لتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص معرض للإصابة بمضاعفات خطيرة من جرا الإصابة بكوفيد"، لافتة إلى أنه "يمكن العودة إلى الأنشطة العادية عندما تشعر بتحسن أو عندما لا تكون لديك درجة حرارة عالية".
 
الإنفلونزا
 
أما بالنسبة للإنفلونزا التي اعتاد ملايين الأشخاص على الإصابة بها، خاصة خلال موسم الشتاء، فتشمل أعراضها:
 
ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة
آلام في الجسد
الشعور بالتعب أو الإرهاق
سعال جاف
التهاب الحلق
صداع
صعوبة النوم
فقدان الشهية
الإسهال أو آلام في البطن
الغثيان أو القيء
 
الصحة العالمية: "تهديد ثلاثي" لكورونا والإنفلونزا و"المخلوي"
الصحة العالمية: "تهديد ثلاثي" لكورونا والإنفلونزا و"المخلوي"
 
إنفلونزا أ
 
تنتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، إنفلونزا أ (Strep A)، التي على الرغم من أن معظم إصاباتها ليست خطيرة ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية، فإنه في حالات نادرة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.
 
أعراض إنفلونزا أ تشبه أعراض الإنفلونزا، وتضم:
 
ارتفاع درجة الحرارة
تورم الغدد أو آلام الجسم
التهاب الحلق (التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين)
طفح جلدي خشن، مثل ورق الصنفرة (الحمى القرمزية).
القوباء والقروح (القوباء)
ألم وتورم (التهاب النسيج الخلوي)
آلام شديدة في العضلات
غثيان وقيء
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نزلات البرد
 
مرض آخر عادة ما ينتشر في هذا الوقت من العام، هو نزلات البرد. وترتبط العديد من الأعراض بأمراض أخرى، لكن يمكن علاجها دون زيارة الطبيب، وعادة يشعر الناس بالتحسن في غضون أسبوع تقريبا.
 
الأعراض:
 
انسداد أو سيلان الأنف
التهاب الحلق
الصداع
آلام العضلات
السعال
العطس
ارتفاع في درجة الحرارة
ضغط في أذنيك ووجهك
فقدان حاسة التذوق والشم
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