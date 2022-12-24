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التنبؤ بانخفاض القدرات المعرفية لدى المدخنين

24
DECEMBER
2022
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تنبأ علماء جامعة ولاية أوهايو بانخفاض القدرات الإدراكية لدى المدخنين، ما يتظهر على شكل فقدان الذاكرة وارتباك الوعي.

وتشير مجلة Journal of Alzheimer's Disease، إلى أن الخبراء درسوا بيانات تخص 136 ألف شخص أعمارهم 45 عاما وأكثر، أدمنوا على التدخين منذ فترة طويلة- أقلعوا عن التدخين مؤخرا، أو ما زالوا يدخنون. وقد ركز الباحثون اهتمامهم على العلاقة بين التدخين وانخفاض القدرات الإدراكية. ومن أجل ذلك طلبوا من المشاركين ملء استمارة المسح الذاتي المتضمنة أسئلة حول ضعف الذاكرة أو وضوح الوعي.

وكانت النتيجة، أن اعترف 11 بالمئة منهم بانخفاض القدرات الإدراكية. ولكن اتضح أن هذا الأمر يعاني منه ضعف هذه النسبة بين المشاركين، مقارنة بالأشخاص الأصحاء. كما أن الذين اقلعوا عن التدخين قبل أقل من 10 سنوات يعانون من مشكلات عصبية أعلى بـ 1.5 مرة مقارنة بغير المدخنين.

ولاحظ الباحثون أن هذه العلاقة، تبدو أكثر وضوحا لدى المشتركين الذين أعمارهم 45-59 عاما. لذلك يعتقدون، أن الإقلاع عن التدخين في هذه المرحلة من الحياة، قد يحمي ليس فقط من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، بل وأيضا يعزز الوظائف الإدراكية. ولكن مثل هذه النتائج لم تلاحظ لدى الفئات العمرية الأكبر. واستنادا إلى هذه النتائج، يعتقد الباحثون، أن الفائدة الأكبر تكون في حالة الإقلاع عن التدخين مبكرا.

واكتشف الباحثون، أن معدل انخفاض القدرات الإدراكية لدى الذين أقلعوا عن التدخين لأكثر من 10 سنوات، أعلى بعض الشيء مقارنة بغير المدخنين.

روسيا اليوم
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