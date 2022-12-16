living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قادة الرعاية الصحية عرضوا مستقبل القطاع في قمة "فوربس الشرق الأوسط" بالشراكة مع "بيور هيلث" في ابوظبي

16
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - أطلقت "فوربس الشرق الأوسط" بالشراكة مع "بيور هيلث" PureHealth قمة الرعاية الصحية لعام 2022، بمشاركة أكثر من 300 من الحضور، و57 متحدثا وخبيرا، و14 حلقة نقاشية على مدار يومين في أبوظبي، من 13 إلى 14 الحالي.

وأشار بيان الى ان "الحدث الأول من نوعه ناقش التحديات الرئيسية والفرص المتاحة التي تؤثر في أنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وسلط الحضور الضوء على مدى تقدم منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، كما ناقشوا الاستثمارات والشراكات الرائدة والحيوية اللازمة للحفاظ على المعايير العالمية في القطاع.

كما وأتاحت القمة، التي استمرت ليومين، منصة للجهات الناظمة في قطاع الرعاية الصحية، والمبتكرين في مجال العلوم الطبية، والعاملين على التغيير في القطاع، لطرح الأسئلة الحاسمة واستكشاف مستقبل الرعاية الصحية الذي سيشهده الجيل التالي خلال العقود المقبلة".

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيور هيلث" شايستا آصف: "نحن مدينون لأجيالنا القادمة ببناء نظام رعاية صحية ليس فقط مناسبا ويمكن الوصول إليه لكن أيضا قوي وشامل، بحيث يمكنهم من عيش فترات صحية أفضل ما يسهم في النهاية في إطالة الأعمار. مستقبل الرعاية الصحية يكمن في التكنولوجيا السحابية، وعلينا أن نؤدي دورنا لضمان قيادة هذا التوجه السريع نحو الثورة الصناعية الرابعة".

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "أمانات" القابضة محمد حماده:" تدرك أمانات، بوصفها شركة استثمارية خاصة، إنجازات القطاع العام على مدى العقدين الماضيين، الذي تمكن من وضع حجر الأساس لجذب اللاعبين من القطاع الخاص من خلال إصدار المبادئ التوجيهية وتحديد المعايير وتوفير البيانات حول الاحتياجات والفجوات في قطاع الرعاية الصحية. وقد استكمل هذا جهود الحكومة نحو تعزيز بناء القدرات والإمكانات ونقل المعرفة وتبني التكنولوجيا. نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمحاكاة هذه التجربة وتكرارها في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، لمواصلة النجاحات المحققة".

وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي شريف بشارة: "سررنا بالمشاركة في قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2022، فقد كانت حدثا ثريا بالأفكار والرؤى الدافعة نحو التغيير، من نخبة من الخبراء والكوادر الطبية الرائدة في المنطقة، وهو ما يمهد الطريق إلى مستقبل يتشكل من خلال المزيد من الاكتشافات والحلول السلسة لإنشاء نظام بيئي للرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة. ومن الضروري التوسع المستمر في المعرفة بالرعاية الصحية وكيفية تطبيقها، لخدمة البشرية بشكل أفضل، ويحضر المستشفى الأمريكي دبي في طليعة هذا الاستكشاف. مستقبلنا يكمن في كيفية إعادة تصوره، ومثل هذه الفعاليات توفر الزخم للوصول إليه بشكل أسرع".

واختتمت القمة بعشاء وحفل تكريم لقادة القطاع المبتكرين من أصحاب الرؤى والقادة الأكثر تأثيرا عبر مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة، المصنفين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" لعام 2022.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout