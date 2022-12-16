قادة الرعاية الصحية عرضوا مستقبل القطاع في قمة "فوربس الشرق الأوسط" بالشراكة مع "بيور هيلث" في ابوظبي

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وطنية - أطلقت "فوربس الشرق الأوسط" بالشراكة مع "بيور هيلث" PureHealth قمة الرعاية الصحية لعام 2022، بمشاركة أكثر من 300 من الحضور، و57 متحدثا وخبيرا، و14 حلقة نقاشية على مدار يومين في أبوظبي، من 13 إلى 14 الحالي.



وأشار بيان الى ان "الحدث الأول من نوعه ناقش التحديات الرئيسية والفرص المتاحة التي تؤثر في أنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وسلط الحضور الضوء على مدى تقدم منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، كما ناقشوا الاستثمارات والشراكات الرائدة والحيوية اللازمة للحفاظ على المعايير العالمية في القطاع.



كما وأتاحت القمة، التي استمرت ليومين، منصة للجهات الناظمة في قطاع الرعاية الصحية، والمبتكرين في مجال العلوم الطبية، والعاملين على التغيير في القطاع، لطرح الأسئلة الحاسمة واستكشاف مستقبل الرعاية الصحية الذي سيشهده الجيل التالي خلال العقود المقبلة".



وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيور هيلث" شايستا آصف: "نحن مدينون لأجيالنا القادمة ببناء نظام رعاية صحية ليس فقط مناسبا ويمكن الوصول إليه لكن أيضا قوي وشامل، بحيث يمكنهم من عيش فترات صحية أفضل ما يسهم في النهاية في إطالة الأعمار. مستقبل الرعاية الصحية يكمن في التكنولوجيا السحابية، وعلينا أن نؤدي دورنا لضمان قيادة هذا التوجه السريع نحو الثورة الصناعية الرابعة".



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "أمانات" القابضة محمد حماده:" تدرك أمانات، بوصفها شركة استثمارية خاصة، إنجازات القطاع العام على مدى العقدين الماضيين، الذي تمكن من وضع حجر الأساس لجذب اللاعبين من القطاع الخاص من خلال إصدار المبادئ التوجيهية وتحديد المعايير وتوفير البيانات حول الاحتياجات والفجوات في قطاع الرعاية الصحية. وقد استكمل هذا جهود الحكومة نحو تعزيز بناء القدرات والإمكانات ونقل المعرفة وتبني التكنولوجيا. نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمحاكاة هذه التجربة وتكرارها في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، لمواصلة النجاحات المحققة".



وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي شريف بشارة: "سررنا بالمشاركة في قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2022، فقد كانت حدثا ثريا بالأفكار والرؤى الدافعة نحو التغيير، من نخبة من الخبراء والكوادر الطبية الرائدة في المنطقة، وهو ما يمهد الطريق إلى مستقبل يتشكل من خلال المزيد من الاكتشافات والحلول السلسة لإنشاء نظام بيئي للرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة. ومن الضروري التوسع المستمر في المعرفة بالرعاية الصحية وكيفية تطبيقها، لخدمة البشرية بشكل أفضل، ويحضر المستشفى الأمريكي دبي في طليعة هذا الاستكشاف. مستقبلنا يكمن في كيفية إعادة تصوره، ومثل هذه الفعاليات توفر الزخم للوصول إليه بشكل أسرع".



واختتمت القمة بعشاء وحفل تكريم لقادة القطاع المبتكرين من أصحاب الرؤى والقادة الأكثر تأثيرا عبر مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة، المصنفين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" لعام 2022.