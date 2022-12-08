living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم الحمية.. 6 أخطاء تحرم الجسم من خسارة الوزن الزائد

8
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يلجأ كثيرون إلى حميات قاسية حتى يتخلصوا من الوزن الزائد، لكنهم قد يقعون في أخطاء تحول دون تحقيق ما يطمحون إليه، الأمر الذ يجعل وضعهم شبيها بالدوران في حلقة مفرغة، لأنهم يتضورون جوعا بدون فائدة.

وبحسب موقع "هيلث لاين" فإن حصول بطء في عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف بـ"الميتابوليزم" هو أسوأ ما يمكن أن يقع، لأن الجسم يصبح أقل قدرة على حرق السعرات الحرارية.

ولكي يخسر جسم الإنسان وزنه الزائد، فهو يحتاج إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة، ومن المعروف أن كل شخص له احتياج معين من السعرات حتى يمد جسمه بالطاقة الضرورية للعمل، استنادا إلى عوامل متداخلة مثل الطول والنشاط البدني.
وإذا كان الشخص بالغا، مثلا، يحتاج إلى 2300 سعرة في اليوم، فإن وزنه سيزداد في الغالب إذا تناول أكثر من هذا القدر، وفي حال فعل، فإنه عليه أن يحرقها بممارسة الرياضة.

وأشار المصدر إلى 6 أخطاء تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان فتتراجع قدرته على حرق السعرات الحرارية:
تقليل الطعام بشكل كبير للغاية: لأن الجسم يفطن إلى حصول تراجع كبير ومفاجئ في الإمدادات، وعندئذ، يخشى أن يتعرض لحرمان أكبر في الفترة الموالية، فيميل إلى الاحتفاظ بما يصله من سعرات حرارية، وعدم حرقها، وبالتالي، لا محيد عن تناول كميات معقولة، بدون زيادة ولا نقصان.

ضرورة الحصول على البروتين: لأنه ذو منافع كبرى، ويساعد على سريان عملية التمثيل الغذائي بوتيرة جيدة، كما يحمي من فقدان الكتلة العضلية.
الخمول: لأن عدم القيام بأي نشاط بدني على الإطلاق، يجعل الجسم لا يحرق سعرات حرارية بوتيرة معقولة، لا سيما حين يكون الشخص جالسا في العمل، أو متكئا في البيت، وهو يتصل بالإنترنت أو يشاهد التلفزيون.

عدم أخذ قسط كاف من النوم: يزيد من احتمال البدانة، كما أن النوم في فترة النهار عوض الليل، يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، من جراء الاضطراب الذي يلحق بالساعة البيولوجية.

المشروبات المحلاة: تزيد من مخاطر البدانة، وتجعل الجسم أقل قدرة على حرق السعرات الحرارية، وذلك بسبب ارتفاع هرمون الأنسولين.
إغفال تمارين المقاومة: يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، لأنه يحول دون نشوء كتلة عضلية تزيد من معدل الحرق في الجسم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout