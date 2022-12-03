نقص المغنيسيوم.. اسبابه وعوارضه

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كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، عن أنّ نقص المغنيسيوم يعود إلى أسباب عدّة، أبرزها سوء التغذية والتغذية أحادية الجانب وداء السكري وأمراض الغدة الدرقية، إضافة إلى تناول أدوية معينة، مثل الأدوية المدرّة للبول وأدوية الكورتيزون.

وأشارت إلى أن عوارض نقص المغنيسيوم تتمثّل في تقلّصات وآلام العضلات، لا سيما في باطن الساق، وارتعاش الجفن وعدم انتظام دقات القلب والصداع النصفي والغثيان وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والعصبية.

كما أفادت بأن الحاجة اليومية للمغنيسيوم تتراوح بين 300 و400 ملليغراماً، لافتة إلى أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم هي بذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور الكتان ورقائق الشوفان وحبوب الكينوا والكاجو والبروكلي والسبانخ والكيوي والبازلاء والعدس والمياه المعدنية (50 مغم/لتر على الأقل).

وأوضحت أنه في حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب.